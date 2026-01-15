В столице на работе погиб сотрудник "Киевтеплоэнерго", в КГГА рассказали о трагедии

В среду, 14 января, в Киеве погиб работник коммунального предприятия во время выполнения работы. Специалисты работают в сложных и одновременно опасных условиях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Что известно о трагедии во время работы "Киевтеплоэнерго"?

Вечером 14 января в Киеве погиб работник "Киевтеплоэнерго". Трагедия произошла в Оболонском районе во время подготовки к обеспечению жилых домов.

Специалисты как раз разгружали оборудование генератора для теплообеспечения отдельных зданий. Однако, как именно погиб сотрудник коммунального предприятия – пока не сообщили.

В КГГА отметили, что коммунальщики работают в тяжелых условиях несмотря на непогоду и другие угрозы. Нагрузка на работников колоссальная, однако они не жалеют себя и выполняют работу для благосостояния населения. Иногда такая преданность сказывается.

Город выражает искренние соболезнования семье энергетика и коллективу "Киевтеплоэнерго",

– говорится в сообщении.

Какова сейчас ситуация в Киеве?