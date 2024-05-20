Три года назад, когда Эбрагим Раиси выиграл президентские выборы, многие иранцы считали, что это лишь шаг к должности верховного лидера. В издании отмечают, что смерть чиновника оставляет пробел в иранской политической системе, которая уже переживает сложные времена из-за экономического кризиса и региональных конфликтов.

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Официальные источники утверждают, что причиной аварии стали плохие погодные условия. Однако многие иранцы выражают сомнения относительно этой версии, подозревая заговор среди политических оппонентов Раиси или даже вмешательство со стороны Израиля.

Мало кто из иранцев будет его оплакивать. Они будут помнить его как "судью, вешающего", прокурора в Тегеране, который помог отправить на виселицу тысячи политических заключенных в 1988 году. И они будут помнить его бессмысленное управление экономикой – президента, который укомплектовал свой кабинет военными и клириками, которые наблюдали, как риал потерял 55% своей стоимости менее чем за три года,

– отмечают в издании.

На фоне этих событий, иранское руководство должно быстро найти замену Раиси. Вице-президент Мухаммад Мохбер временно будет занимать должность президента до проведения новых выборов, которые по конституции должны состояться в течение 50 дней. Мохбер известен как бюрократ, а не политический игрок, что вызывает дополнительные вопросы относительно его руководства.

Потеря Раиси также влияет на будущее верховного лидера Ирана. Верховному лидеру страны Али Хаменеи сейчас 85 лет. Теперь среди главных кандидатов на его должность остался только его сын, Моджтаба Хаменеи.

Ранее ни один из фаворитов на замещение Али Хаменеи не имел очевидного преимущества, ведь Раиси был непопулярным, а Моджтаба представлял бы наследственную передачу власти в режиме, который пришел к власти, свергнув наследственную монархию.

Со смертью Раиси, Моджтаба имеет прямой путь к высшей должности. Он будет полагаться на поддержку Исламского революционного гвардейского корпуса, чтобы пережить любую критику, что может усилить роль корпуса в режиме.

В издании отмечают, что Иран может эволюционировать от гибридного военно-клириканского режима к более военному, что может привести к меньшему религиозному консерватизму внутри страны, но еще большей агрессии на международной арене.

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