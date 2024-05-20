Три роки тому, коли Ебрагім Раїсі виграв президентські вибори, багато іранців вважали, що це лише крок до посади верховного лідера. У видані зазначають, що смерть високопосадовця залишає пробіл в іранській політичній системі, яка вже переживає складні часи через економічну кризу та регіональні конфлікти.

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Офіційні джерела стверджують, що причиною аварії стали погані погодні умови. Проте багато іранців висловлюють сумніви щодо цієї версії, підозрюючи змову серед політичних опонентів Раїсі або навіть втручання з боку Ізраїлю.

Мало хто з іранців буде його оплакувати. Вони пам’ятатимуть його як "суддю, що вішає", прокурора в Тегерані, який допоміг відправити на шибеницю тисячі політичних в’язнів у 1988 році. І вони пам’ятатимуть його безглузде управління економікою – президента, який укомплектував свій кабінет військовими та кліриками, які спостерігали, як ріал втратив 55% своєї вартості менш ніж за три роки,

– зазначають у виданні.

На тлі цих подій, іранське керівництво повинно швидко знайти заміну Раїсі. Віце-президент Мухаммад Мохбер тимчасово обійматиме посаду президента до проведення нових виборів, які за конституцією мають відбутися протягом 50 днів. Мохбер відомий як бюрократ, а не політичний гравець, що викликає додаткові питання щодо його керівництва.

Втрата Раїсі також впливає на майбутнє верховного лідера Ірану. Верховному лідеру країни Алі Хаменеї наразі 85 років. Тепер серед головних кандидатів на його посаду залишився лише його син, Моджтаба Хаменеї.

Раніше жоден із фаворитів на заміщення Алі Хаменеї не мав очевидної переваги, адже Раїсі був непопулярним, а Моджтаба представляв би спадкову передачу влади в режимі, який прийшов до влади, поваливши спадкову монархію.

Зі смертю Раїсі, Моджтаба має прямий шлях до найвищої посади. Він буде покладатися на підтримку Ісламського революційного гвардійського корпусу, щоб пережити будь-яку критику, що може посилити роль корпусу у режимі.

У виданні зазначають, що Іран може еволюціонувати від гібридного військово-кліриканського режиму до більш військового, що може призвести до меншого релігійного консерватизму всередині країни, але ще більшої агресії на міжнародній арені.

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