Погиб ребенок, – Лубинец рассказал о жертвах в Кривом Роге

Россияне нанесли коварный ракетный удар по Кривому Рогу в ночь на 13 июня. К сожалению, не обошлось без жертв. Среди них – ребенок.

Украинский омбудсмен также поделился актуальными данными о жертвах и погибших от ракетного удара. По его словам, около двух десятков человек госпитализировали, чтобы оказать им медицинскую помощь.

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Россияне убили ребенка

По словам Дмитрия Лубинца, недавно стало известно, что среди жертв ракетного удара по многоэтажке в Кривом Роге есть ребенок. Его жизнь российские военные оборвали утром, атаковав жилье крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков.

Сегодня ночью государство-террорист снова совершило масштабную ракетную атаку по территории Украины. В городе Кривой Рог было два попадания по гражданским объектам, в частности по пятиэтажному жилому дому и частному предприятию,

– подчеркнул он.

Омбудсмен отметил, что пострадали 25 человек. Из них госпитализировали 19 человек. К сожалению, враг унес жизни у 11 человек – 8 мужчин, 2 женщин, а также ребенка. Парень родился в 2006 году и не дожил до своего совершеннолетия.

"Государство-террорист, которое нарушает все нормы международного права, не может быть постоянным членом Совета Безопасности ООН и одновременно совершать действия, подрывающие основы безопасности в мире! Вечная память и искренние соболезнования родным и близким погибших", – добавил он.

Россия снова нанесла массированный удар

В Воздушных силах утром рассказали о результатах работы ПВО и о том, чем враг атаковал Украину. По имеющимся данным, оккупанты ночью использовали 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Из них россияне выпустили ракеты из района Каспия. Также несколько ударных дронов запустили с южного направления.

Всего ночью выпустили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 и в 4 БПЛА "Шахед". Силы и средства ПВО уничтожили 10 крылатых ракет и 1 дрон-камикадзе.

Добавим, что под утро из Каспийского моря враги совершили повторную атаку из трех Ту-95МС. До Украины долетела одна ракета, которую сбила ПВО.