Український омбудсмен також поділився актуальними даними щодо жертв і загиблих ракетного удару. За його словами, майже два десятки людей госпіталізували, щоб надати їм медичну допомогу.

Читайте також Прильоти в Харкові, Росія влучила в багатоповерхівку у Кривому Розі: що відомо про нічну атаку

Росіяни вбили дитину

За словами Дмитра Лубінця, нещодавно стало відомо, що серед жертв ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі – дитина. Її життя російські військові обірвали зранку, атакувавши помешкання крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників.

Сьогодні вночі держава-терорист знову здійснила масштабну ракетну атаку по території України. У місті Кривий Ріг було два влучення по цивільних об'єктах, зокрема по п'ятиповерховому житловому будинку та приватному підприємству,

– наголосив він.

Омбудсмен зазначив, що постраждало 25 осіб. З них госпіталізували 19 людей. На жаль, ворог забрав життя в 11 людей – 8 чоловіків, 2 жінок, а також дитини. Хлопець народився у 2006 році та не дожив до свого повноліття.

"Держава-терорист, яка порушує усі норми міжнародного права, не може бути постійним членом Ради Безпеки ООН та водночас вчиняти дії, що підривають основи безпеки у світі! Вічна пам'ять та щирі співчуття рідним та близьким загиблих", – додав він.

Росія знову завдала масованого удару

У Повітряних силах зранку розповіли про результати роботи ППО та те, чим ворог атакував Україну. За наявними даними, окупанти вночі використали 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. З них росіяни випустили ракети з району Каспію. Також кілька ударних дронів запустили з південного напрямку.

Загалом уночі випустили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 та до 4 БпЛА "Шахед". Сили та засоби ППО знищили 10 крилатих ракет і 1 дрон-камікадзе.

Додамо, що під ранок з Каспійського моря вороги здійснили повторну атаку з трьох Ту-95МС. До України долетіла одна ракета, яку збила ППО.