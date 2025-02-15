Хотел освободить родную Макеевку: в боях погиб полицейский из Донецкой области Сергей Русинов
В боях за Украину погиб капитан полиции Сергей Русинов. Он защищал страну на передовой в составе стрелкового батальона ГУНП в Донецкой области.
В армию он вступил добровольно из-за жажды справедливости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Донецкой области.
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Что известно о гибели Сергея Русинова
Капитан полиции Сергей Русинов, уроженец временно оккупированной Макеевки, отдал жизнь, защищая Украину. Он служил в стрелковом батальоне ГУНП в Донецкой области, мечтая об освобождении родной земли. Его жизнь оборвалась в результате атаки вражеского дрона.
С самого начала войны Сергей оставался верным Присяге и украинскому народу. Он переехал в Дружковку, где работал в должности дознавателя. В боевое подразделение полицейского привела жажда справедливости,
– вспоминают в полиции.
Коллеги и собратья запомнят его как преданного и отважного воина, который не боялся действовать.
Сергею Русинову – навсегда 48 лет. У него осталась семья, которая потеряла любящего сына, мужа и отца.
Полиция Донетчины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.
24 Канал присоединяется к выражению соболезнований. Вечная память и слава преданному защитнику Украины!