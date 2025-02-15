Хотел освободить родную Макеевку: в боях погиб полицейский из Донецкой области Сергей Русинов

В боях за Украину погиб капитан полиции Сергей Русинов. Он защищал страну на передовой в составе стрелкового батальона ГУНП в Донецкой области.

В армию он вступил добровольно из-за жажды справедливости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Донецкой области.

Смотрите также Завершил свой путь на земле: на фронте погиб Александр Горницкий

Что известно о гибели Сергея Русинова

Капитан полиции Сергей Русинов, уроженец временно оккупированной Макеевки, отдал жизнь, защищая Украину. Он служил в стрелковом батальоне ГУНП в Донецкой области, мечтая об освобождении родной земли. Его жизнь оборвалась в результате атаки вражеского дрона.

С самого начала войны Сергей оставался верным Присяге и украинскому народу. Он переехал в Дружковку, где работал в должности дознавателя. В боевое подразделение полицейского привела жажда справедливости,

– вспоминают в полиции.

Коллеги и собратья запомнят его как преданного и отважного воина, который не боялся действовать.

Сергею Русинову – навсегда 48 лет. У него осталась семья, которая потеряла любящего сына, мужа и отца.

Полиция Донетчины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

24 Канал присоединяется к выражению соболезнований. Вечная память и слава преданному защитнику Украины!