До війська він вступив добровільно через жагу до справедливості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Донецької області.

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Що відомо про загибель Сергія Русінова

Капітан поліції Сергій Русінов, уродженець тимчасово окупованої Макіївки, віддав життя, захищаючи Україну. Він служив у стрілецькому батальйоні ГУНП в Донецькій області, мріючи про звільнення рідної землі. Його життя обірвалося внаслідок атаки ворожого дрона.

З самого початку війни Сергій залишався вірним Присязі та українському народу. Він переїхав до Дружківки, де працював на посаді дізнавача. До бойового підрозділу поліцейського привела жага справедливості,

– згадують у поліції.

Колеги та побратими запам’ятають його як відданого та відважного воїна, який не боявся діяти.

Сергію Русінову – назавжди 48 років. У нього залишилася родина, яка втратила люблячого сина, чоловіка та батька.

Поліція Донеччини висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

24 Канал доєднується до висловлювання співчуття. Вічна пам'ять та слава відданому захисникові України!