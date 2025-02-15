Його життя обірвалося 12 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.

Дивіться також Одещина попрощалася з героєм: у боях за Україну загинув 30-річний Павло Бугайчук

Що відомо про обставини смерті Олександра Горніцького

За словами Сергія Надала, Олександр Горніцький загинув під час ведення бойових дій на Харківщині.

Найщиріші співчуття родині та близьким захисника. Хай Господь Бог дасть вам сили й терпіння пережити тяжке горе. Вічна пам'ять,

– із сумом повідомив міський голова Тернополя.

Зазначимо, що у п'ятницю, 14 лютого, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що серед повернених "на щиті" українських воїнів є полеглі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького напрямків, а також з моргів на території Росії.

Там додали, що найближчим часом слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами МВС встановлять особи загиблих.