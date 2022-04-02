Погиб украинский документалист и фотограф Макс Левин

1 апреля полиция нашла тело известного фотографа и документалиста Макса Левина. Он работал в зоне боевых действий.

Еще 13 марта Максим Левин отправился вместе с военнослужащим Алексеем Чернышевым к Гутк-Межигорской, чтобы снимать последствия российской агрессии.

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Они вышли из автомобиля и направились в направлении села Мощун. В районе начались активные боевые действия, и с тех пор с ними не было связи.

Что произошло с Алексеем Чернышевым – пока неизвестно.

С 15 лет Максим Левин мечтал быть фотографом

Максу Левину было всего 40 лет. Фотографом хотел стать еще с 15 лет, после чего посещал один из киевских фотокружков. После получения образования по специальности "инженер компьютерных систем" в КПИ Левин окунулся в профессию, о которой всегда мечтал – фотожурналистику.

В последующие годы Максим Левин сотрудничал с известными украинскими и международными изданиями: BBC, Reuters, Associated Press, УНИАН, общественное и тому подобное. Его фотографии также публиковали Wall Street Journal, TIME, Радио Свобода (RFE/RL), Breaking news Poland, EU AGENDA, Vatican news.

Левин не боялся работать в действительно горячих точках. В его активе фоторепортажи с Революции достоинства, украино-российской войны с 2014 года. В частности, он выходил из Иловайского котла вместе с украинскими военными.

Фотожурналист был женат. У него остались четверо несовершеннолетних сыновей, жена и пожилые родители. В 2015 году Петр Порошенко наградил Максима Левина орденом "За заслуги" III степени.

В целом большинство документальных проектов Левина связаны с войной на Донбассе и в Украине.

Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну,

– объяснял ранее он.

Максим Левин был одним из соучредителей журналистского проекта AFTERILOVAISK, в котором освещали историю живых и погибших бойцов в Иловайском котле. Также он присоединился к созданию "Родительского клуба" – объединения, в котором вдохновляли пап принимать активное участие в жизни детей.

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