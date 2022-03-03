Погиб украинский пилот ВСУ по фамилии Миляев
Источник:Житомирский областной совет
2 марта погиб пилот Вооруженных Сил Украины, по фамилии Миляев, Вечная память героям!
В сообщении говорится, что пилот погиб в Новоград-Волынском районе на территории Довбысской общины. Погибший военный проживал в городе Коростене, ему было 54 года.
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С грустью сообщаем о гибели пилота Вооруженных Сил Украины по фамилии Миляев, 1968 года рождения жителя города Коростень. Это произошло сегодня, 02 марта 2022 года, на землях Довбысской территориальной общины, на территории Каменобридского лесничества,
– говорится в сообщении.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя!
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