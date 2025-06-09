На Запорожье погиб военный из Ивано-Франковской области Василий Лютан

5 июня 2025 года на фронте в Запорожской области погиб житель Ивано-Франковской области, командир противотанкового отделения Василий Лютан. Причиной смерти стали полученные ранения.

В его родной общине введены траурные мероприятия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Надворнянской общины Зиновия Андреевича в Facebook.

Смотрите также Отдал жизнь за Украину: в больнице умер Эдуард Эпереши

На войне погиб Василий Лютан

Василий Лютан родился 15 мая 1989 года, жил в селе Красная. Он служил в роте огневой поддержки в составе одной из воинских частей.

Смертельные ранения он получил в районе населенного пункта Дорожнянка, что в составе Гуляйпольской громады Пологовского района.

Искренний, положительный, человек с большим сердцем и горячей любовью к Украине – таким навсегда будут помнить родные, собратья и все, кто знал Василия. Павший воин навсегда останется для нас верным сыном украинского народа. Мы никогда не забудем его подвиг,

– написал Андреевич.

В связи с трагедией в родной общине Василия введены траурные мероприятия. Городской голова призвал отменить все запланированные массовые события на период приезда траурного кортежа и похоронной церемонии.