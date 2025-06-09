На Запорожье погиб военный из Ивано-Франковской области Василий Лютан
- 5 июня 2025 года на фронте под Запорожьем погиб командир противотанкового отделения из Ивано-Франковской области Василий Лютан от полученных травм.
- В родной общине Василия Лютана введены траурные мероприятия, отменены все массовые события на период похоронной церемонии.
- Василий Лютан родился в селе Красна и служил в роте огневой поддержки одной из воинских частей.
- Его вспоминают как искреннего, позитивного, человека с большим сердцем и любовью к Украине.
5 июня 2025 года на фронте в Запорожской области погиб житель Ивано-Франковской области, командир противотанкового отделения Василий Лютан. Причиной смерти стали полученные ранения.
В его родной общине введены траурные мероприятия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Надворнянской общины Зиновия Андреевича в Facebook.
Смотрите также Отдал жизнь за Украину: в больнице умер Эдуард Эпереши
На войне погиб Василий Лютан
Василий Лютан родился 15 мая 1989 года, жил в селе Красная. Он служил в роте огневой поддержки в составе одной из воинских частей.
Смертельные ранения он получил в районе населенного пункта Дорожнянка, что в составе Гуляйпольской громады Пологовского района.
Искренний, положительный, человек с большим сердцем и горячей любовью к Украине – таким навсегда будут помнить родные, собратья и все, кто знал Василия. Павший воин навсегда останется для нас верным сыном украинского народа. Мы никогда не забудем его подвиг,
– написал Андреевич.
В связи с трагедией в родной общине Василия введены траурные мероприятия. Городской голова призвал отменить все запланированные массовые события на период приезда траурного кортежа и похоронной церемонии.