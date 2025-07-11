На фронте погиб 21-летний доброволец из Венгрии, который воевал в рядах Сил обороны Украины

На войне погиб 21-летний гражданин Венгрии Беньямин Асер. Он участвовал в боевых действиях в составе Сил обороны как доброволец.

По данным издания, он погиб в бою против российских оккупантов 24 мая 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

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Что известно о погибшем в Украине венгерском добровольце?

Асер прибыл в Украину сознательно, чтобы принять участие в войне против России. До этого он проходил контрактную службу в Вооруженных силах Венгрии. Издание отмечает, что в марте 2023 года он самовольно оставил место службы, после чего против него открыли уголовное дело.

По словам украинского источника, которое Telex не может полностью подтвердить, Беньямин служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

Венгерские консульские службы сейчас работают над возвращением его тела на родину. Однако отец погибшего Натан, который живет в Канаде, заявил, что хочет похоронить сына или в Киеве, или в Торонто.

Отец подтвердил, что сын был контрактником в вооруженных силах Венгрии, а также отметил, что тот поехал на войну еще до 2023 года. По его словам, Беньямин имел аутизм и мечтал служить в профессиональной армии, однако в Венгрии ему отказали.