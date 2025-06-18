В боях за Украину погиб защитник Виталий "Турист" Карвацкий

В боях на Харьковском направлении 11 июня 2025 года погиб военный Виталий Карвацкий, позывной "Турист". Он присоединился к войску сразу с началом войны.

Соболезнования уже выразили в его родном университете имени Ивана Франко во Львове. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партнера Карвацкого и соорганизатора фестиваля "Молодвижь" Софию Олейник.

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Что известно о Виталии Карвацком

Виталий "Турист" Карвацкий погиб 11 июня на Харьковском направлении.

Я не понимаю, как эти два слова вообще могут быть рядом. Он должен был жить, я больше не знаю, что сказать. Не хочу в это верить,

– написала она в соцсетях.

Она отметила, что информацию о прощании с Виталием она сообщит позже.

В 2021 году Виталий завершил обучение на историческом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко. В вузе выразили искренние соболезнования семье, собратьям и всему сообществу, которое знало Виталия.

"Академическое сообщество университета глубоко скорбит в связи с невосполнимой потерей", – отметили в университете.

Карвацкий вступил в ряды Вооруженных сил в первые недели полномасштабного вторжения, еще будучи студентом-магистрантом. Сначала служил в 125-й бригаде теробороны, о чем рассказывал в интервью "Бабелю". В 2023 году именно он обнародовал в соцсетях видео, где командир его батальона взорвал гранатой машину, которую привезли волонтеры.

Этот инцидент получил огласку, и было открыто служебное расследование. Адвокатская компания ветерана Маси Найема предложила Виталию юридическое сопровождение – в деле он проходил как свидетель.

Впоследствии Карвацкий вступил в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады. В последнее время занимался работой с FPV-дронами, о чем рассказывал в проекте "Движ".