В Донецкой области погиб защитник из Львовской Иван Голованич

Защищая Украину от российских захватчиков погиб житель Львовской области Иван Голованич. Воин пал во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Боринский поселковый совет.

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Погиб защитник Иван Голованич

В поселковом совете заявили, что кровавая российская армия унесла еще одну жизнь. Так, 10 июня погиб житель села Нижняя Яблонька, старший солдат Иван Голованич. 17 августа Герою должно было исполниться 33 года.

Воин Иван погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Полтавка Краматорского района Донецкой области. Преданный военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно выполнял воинский долг,

– отметили в Боринском поселковом совете.

О встрече Героя и чин похорон сообщат дополнительно.

Погиб защитник Иван Голованич / Фото из фейсбука Боринского поселкового совета

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Ивана Голованича. Вечная память и слава Герою!