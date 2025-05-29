Трагическую весть сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Погиб защитник с Полтавщины Валерий Стешенко
Украинский защитник Валерий Стешенко родился 17 июля 1988 года. Жил в селе Сергеевка Миргородского района Полтавской области.
Солдат Стешенко Валерий Валерьевич погиб 24 мая вблизи Константиновки от удара российского беспилотника,
– рассказал Роман Истомин.
У Сергеевской общине уточнили, что защитник был водителем-электриком полевой бани взвода материального обеспечения танкового батальона. Также выразили искренние соболезнования родным Героя. О времени встречи и чин захоронения сообщат позже.
Погиб защитник Валерий Стешенко / Фото из фейсбука Сергеевской общины
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника Валерия Стешенко. Вечная память и слава Герою!