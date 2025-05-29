Трагічну звістку повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Загинув захисник з Полтавщини Валерій Стешенко

Український захисник Валерій Стешенко народився 17 липня 1988 року. Жив у селі Сергіївка Миргородського району Полтавської області.

Солдат Стешенко Валерій Валерійович загинув 24 травня поблизу Костянтинівки від удару російського безпілотника,

– розповів Роман Істомін.

У Сергіївській громаді уточнили, що захисник був водієм-електриком польової лазні взводу матеріального забезпечення танкового батальйону. Також висловили щирі співчуття рідним Героя. Про час зустрічі й чин поховання повідомлять згодом.

Загинув захисник Валерій Стешенко / Фото з фейсбуку Сергіївської громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника Валерія Стешенка. Вічна пам'ять і слава Героєві!