Погибают дети, – военный объяснил, чем особенно опасны кассетные бомбы

Оккупанты продолжают цинично обстреливать мирные населенные пункты. Они стали использовать кассетные боеприпасы.

Российские военные применили их с помощью систем залпового огня, реактивными снарядами. Хотя кассетные боеприпасы можно сбрасывать и с авиабомб, и со ствольной артиллерии. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас.

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Чем особенны кассетные бомбы

Как объяснил военный, особенность кассетных боеприпасов в том, что они не большой дальности. Теоретически, оккупанты должны "накрывать" ими позиции врага. Однако российские военные используют это оружие еще и по мирным населенным пунктам – в 5 – 10 километрах от позиций.

Худшая особенность кассетных минных боеприпасов в том, что они накрывают обширную территорию. Оружие падает с большим парашютом, зарывается и может еще долго представлять опасность, даже после прекращения боевых действий.

Именно от таких боеприпасов погибает множество мирных людей, особенно детей. Они очень любознательны, часто их любопытство заканчивается трагически,

– подчеркнул Галас.

Он отметил, что существует специальная конвенция, запрещающая использование кассетных боеприпасов во время войны. Однако Россия не является подписантом этого документа, потому использовала это оружие и раньше, не только на территории Украины.

Чем особенно опасны кассетные бомбы: смотрите видео