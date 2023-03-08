В Польше внезапно скончалась 12-летняя украинка

В Поморском воеводстве на территории Польши 12-летняя девочка из Украины внезапно потеряла сознание. Ее пытались спасти врачи, однако она все же скончалась.

В среду, 8 марта, для широкой публики стало известно, что 12-летняя украинка, имя которой неизвестно, простилась с жизнью на территории соседней Польши. Медики боролись за ее жизнь, однако ничего не смогли сделать.

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Что известно о трагедии

Следует сказать, что этот инцидент произошел именно в городе Устка в Поморском воеводстве на Севере Польши. Около 15:10, 7 марта, после того как маленькая украинка потеряла сознание, ее мать вызвала карету скорой помощи.

По прибытии медики начали сердечно-легочную реанимацию. Вскоре на помощь пришли пожарные, которые привезли кислород, потому что в машине скорой его не было,

– пишут СМИ.

Вместе с тем известно, что больше часа врачи боролись за жизнь украинки. Причину ее смерти выясняет прокуратура Польши – тело девочки отдали на вскрытие, а также с матерью умершей общается украиноязычный психолог.

Украинцы в Польше

С начала широкомасштабной войны миллионы граждан Украины пересекли границу с Польшей и нашли там безопасное убежище. Многие уже вернулись домой, однако для многих Польша будет оставаться домом длительное время – пока мы не победим агрессора.

К этой теме вспомним, что 24 Канал не так давно писал о том, как сделать проездной билет на общественный транспорт в Варшаве. На самом деле это гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

не так давно писал о том, как сделать проездной билет на общественный транспорт в Варшаве. На самом деле это гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Кроме того, заметим, что иногда случаются на территории этой страны разовые неприятные инциденты, которые, конечно, не разрушают тесные украинско-польские отношения, однако свидетельствуют, что плохие люди есть повсюду.

Собственно, в Радлове на юго-востоке Польши неизвестный мужчина умышленно поджег кареты скорой помощи. Эти транспортные средства планировали передать Украине.

выражает соболезнования всем родным и близким погибшей украинки. Светлая ей память.