У середу, 8 березня, для широкого загалу стало відомо, що 12-річна українка, ім'я якої невідоме, попрощалась з життям на території сусідньої Польщі. Медики боролися за її життя, однак нічого не змогли вдіяти.

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Що відомо про трагедію

Слід сказати, що цей інцидент трапився саме у місті Устці, що в Поморському воєводстві на Півночі Польщі. Близько 15:10, 7 березня після того, як маленька українка втратила свідомість, її мати викликала карету швидкої допомоги.

Після прибуття медики почали серцево-легеневу реанімацію. Згодом на допомогу прийшли пожежники, які привезли кисень, бо в машині швидкої його не було,

– пишуть ЗМІ.

Разом з тим відомо, що понад годину лікарі боролися за життя українки. Причину її смерті наразі з'ясовує прокуратура Польщі – тіло дівчинки віддали на розтин, а також з матір'ю померлої спілкується українськомовний психолог.

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблої українки. Світла їй пам'ять.

Українці в Польщі