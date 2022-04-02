Погибла из-за обстрелов оккупантов: Укрзализныця простилась с проводницей Еленой Михиенко

Война России против нашего государства продолжает укорачивать жизнь тех, кто еще много лет мог бы работать на пользу Украины.

Об одной из недавних трагических смертей сообщили в Укрзализныце. Перевозчик добавил, что их работники самоотверженно работают, продолжая вывозить пассажиров под обстрелами, но иногда это стоит жизни.

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Укрзализныця выразила соболезнования близким Елены Михиенко

Укрзализныця сообщила о гибели Елены Михиенко, работавшей проводницей на региональном электропоезде. После начала войны женщина вместе с другими работниками совершала рейс Киев – Чернигов – Неданчичи. Однако по прибытию на станцию ​​Чернигов поезд не пустили дальше из соображений безопасности, и Елена осталась в Чернигове на две недели.

Когда атаки оккупантов усилились, Елена вместе с другими гражданскими попыталась выехать из Чернигова, но на выезде из города их машину расстреляли российские военные,

– рассказали в Укрзализныце.

Они добавили, что Елена была отзывчивой, спокойной женщиной и ответственным, трудолюбивым сотрудником. У нее остались муж, дочь и двое внуков.

Мы глубоко сочувствуем семье погибшей и всем, кто ее знал, и обещаем: Украина выстоит, чтобы ни одна жизнь детей нашей прекрасной страны не была потрачена впустую,

– написал перевозчик.

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