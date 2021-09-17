Погибли 10 гражданских, из которых 7 – дети: Пентагон признал ошибку при обстреле в Афганистане

Соединенные Штаты 29 августа в Кабуле нанесли мощный авиаудар по гражданскому автомобилю. В результате этой атаки погибли мирные жители.

Генерал армии США Кеннет Маккензи признал, что обстрел с применением дрона был ошибкой, унесшей жизни 10 человек, из которых 7 были детьми. Об этом он сообщил во время брифинга 17 сентября.

Что этому предшествовало Пентагон ответил СМИ на заявления об ошибке США во время авиаудара в Афганистане

Таким образом военнослужащий опроверг предыдущие заявления американского командования, что БПЛА ударил по цели, связанной с экстремистской группировкой "Исламское государство – Хорасан".

10 гражданских, в том числе семеро детей, трагически погибли в результате того удара. Более того, мы сейчас считаем маловероятным, что этот автомобиль или погибшие имели отношение к "ИГИЛ-Х",

– сказал он.

Кеннет Маккензи взял на себя ответственность за инцидент и принес извинения родным погибших.

Теракты в Кабуле: что известно

Первый взрыв в Кабуле произошел 26 августа. Террорист-смертник взорвал себя у входа в аэропорт. Это произошло посреди толпы.

Второй взрыв прогремел неподалеку отеля, расположенного возле аэропорта. Вероятно, его вызвал заминированный автомобиль.

В результате этих инцидентов погибли более 100 человек. Ответственность за теракты взяли на себя боевики "Исламского государства".

Этот авиаудар должен был быть местью террористам ИГИЛ за смерти 13 американских военных, погибших в результате терактов в Кабуле 26 августа.

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