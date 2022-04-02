Погибли отец и сын: под Кривым Рогом семья забрала домой боеприпасы

В Днепропетровской области от российского боеприпаса погибли два человека. Отец и сын обнаружили боеприпас, который решили забрать домой.

Отец и сын подорвались на боеприпасе

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Трагический инцидент произошел в Криворожском районе Днепропетровской области.

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Сообщается, что отец и сын подорвались на боеприпасе, который разбрасывают кассетными ракетами российские военные.

По словам Вилкула, люди обнаружили эти боеприпасы и принесли домой.

Руководитель военной администрации Кривого Рога еще раз призвал жителей Днепропетровской области не трогать подозрительные предметы.

Призываю: нельзя подходить к серебристым цилиндрикам длиной 5 сантиметров и диаметром примерно 2 сантиметра,

– сказал Александр Вилкул.

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