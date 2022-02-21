Погибли пилоты и случайный прохожий: в Иране возле школы упал военный самолет

21 февраля 2022 , 11:51
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Источник:

Reuters

В Иране случилась авиакатастрофа. На северо-западе страны иранский военный самолет потерпел крушение.

Случился инцидент в городе Тебриз, где проживает более 1,5 миллиона жителей. В результате трагедии погибли 3 человека.

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Пилот пытался избежать столкновения

Самолет упал возле школы и спортивного зала. Помещения к моменту столкновения были закрыты. Никто из детей не пострадал, кроме случайного пешехода, который погиб на месте. Также сразу же умерли и 2 пилота самолета.

Внимание! Речь идет о самолете F-5F Tiger II американского производства, который использовали военно-воздушные силы Ирана.

Окончательная причина аварии пока неизвестна, однако иранские журналисты сообщают, что у транспорта была техническая неисправность. По их словам, пилот делал все возможное, чтобы избежать столкновения на жилой район города. Однако самолет заглох и разбился.

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Автор: Роман Стек