Погибли пилоты и случайный прохожий: в Иране возле школы упал военный самолет

В Иране случилась авиакатастрофа. На северо-западе страны иранский военный самолет потерпел крушение.

Случился инцидент в городе Тебриз, где проживает более 1,5 миллиона жителей. В результате трагедии погибли 3 человека.

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Пилот пытался избежать столкновения

Самолет упал возле школы и спортивного зала. Помещения к моменту столкновения были закрыты. Никто из детей не пострадал, кроме случайного пешехода, который погиб на месте. Также сразу же умерли и 2 пилота самолета.

Речь идет о самолете F-5F Tiger II американского производства, который использовали военно-воздушные силы Ирана.

Окончательная причина аварии пока неизвестна, однако иранские журналисты сообщают, что у транспорта была техническая неисправность. По их словам, пилот делал все возможное, чтобы избежать столкновения на жилой район города. Однако самолет заглох и разбился.

Последние случаи авиакатастроф в мире: коротко

Еще в январе 2022 года на севере Израиля разбился военный вертолет. Тогда тоже погибли 2 пилота, хотя экипаж удалось быстро вытащить из воды.

В Калифорнии разбился частный самолет. Во время крушения никого не удалось спасти, а количество жертв не сообщали.

Также разбился самолет в Перу. На борту находилась группа туристов. Выжить никому не удалось.

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