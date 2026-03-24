Погибли в отеле: что известно о жертвах атаки по Полтаве и сколько есть пострадавших
- В результате обстрела Полтавы погибли 2 человека, еще 11 раненых, среди которых один ребенок в реанимации.
- Повреждено более 24 зданий, в городе работают 3 оперативных штаба, выдают материалы для ремонта.
Россия утром 24 марта обстреляла Полтаву утром. В результате этого есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Общественное.
Что известно о погибших и пострадавших в Полтаве?
Во время брифинга секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова заявила, что погибли 2 человека, еще 11 раненых были на разных локациях. Среди пострадавших есть один ребенок, она в реанимации.
Утром в больницы обратилось 9 человек, 5 из которых госпитализировали. Кроме ребенка, в реанимации также находится один взрослый.
По предварительным подсчетам повреждено более 24 зданий в микрорайоне.
"Это и многоэтажные дома, частные домовладения, это объекты бизнеса – получили разной степени повреждений. Это сотни выбитых окон, поврежденные крыши, десятки поврежденных автомобилей", – сказала чиновница.
В городе работают 3 оперативных штаба. Людям выдают материалы для ремонта, в частности OSB-плиты, помогают коммунальщики.
Что известно об атаке на Полтаву 24 марта?
Ночью 24 марта российская армия атаковала Полтавскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Есть повреждения жилых домов и гостиницы, возникли пожары. Жители Полтавы слышали по меньшей мере 10 взрывов.
Как сообщили в ОВА два человека погибли, 11 получили травмы.