Из-за войны МВД может очень быстро оправиться, - эксперт о катастрофе в Броварах

В среду, 18 января, в Броварах в результате падения вертолета погибло высшее руководство Министерства внутренних дел Украины. Этот силовой орган является одним из столпов государства, структура которого формировалась на протяжении многих лет. Поэтому есть основания надеяться, что его институциональная устойчивость и его кадровый резерв позволят министерству продолжить работать сейчас в экстремальных обстоятельствах.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. По его мнению, сегодня есть очень хорошие шансы увидеть, что именно Министерство внутренних дел вернется "в норму", если можно так сказать, после этого инцидента.

Обратите внимание Глава МВД Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета в Броварах

Он считает, что нам в какой-то мере помогут те обстоятельства, в которых мы сейчас находимся.

"Уже год мы отражаем вооруженную полномасштабную агрессию России, которая мобилизовала не только украинское общество – что мы увидели в самом начале этой войны. Эти обстоятельства мобилизовали также управленческую систему нашего государства", – подчеркнул эксперт.

О работе Министерства внутренних дел после катастрофы в Броварах: смотрите видео

Единственное условие выживания Украины

По его мнению, наличие общего врага, понимание, какой он, как действует и того, что других вариантов у нас нет, кроме победы его в любых возможных смыслах: военном, информационно-психологическом, политическом и т.п., – это единственное условие выживания нашей нации как государства и граждан.

"Эти обстоятельства будут однозначно способствовать тому, что мы увидим на примере Министерства внутренних дел: институциональная устойчивость наших органов государственной власти, в первую очередь силовых структур, сейчас намного выше, чем мы могли ожидать в каких-то других менее экстремальных условиях", - подчеркнул Тарас Жовтенко.

Что известно о последствиях падения вертолета в Броварах: последние новости