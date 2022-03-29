"Погибнуть за свою страну – честь": памяти оператора 24 канала Юрия Олийныка

В боях в Луганской области, защищая Украину от россиян, погиб оператор 24 канала Юрий Олийнык. Он не боялся оккупантов как в 2014 году, так и во время полномасштабной войны.

Юрий Олийнык пришел работать телеоператором на 24 канал в 2017 году. Коллеги и просто хорошие знакомые поделились яркими воспоминаниями и рассказали о том переломном дне, 24 февраля, когда он отправился на фронт.

Обратите внимание Оператор 24 канала Юрий Олийнык погиб в бою с врагом

"Я уже вечером уезжаю"

"В 5 утра начали бомбить, в 9 часов мы уже все были на работе. Юрий пришел утром на работу, поставил камеру и вытащил ключи", – вспомнила коллега-журналистка Маричка Крыжановская.

Он отдал ключи от комнаты с фотоаппаратами главному оператору Юрию Герасимову, сказав "Да, ты будешь ответственен".

Мы говорим: "Юрка, ты куда, что случилось?" Он сказал: "Я уже вечером уезжаю",

– рассказала Маричка Крыжановская.

Юрий был одним из тех людей, которые первыми уходят в военкомат, когда начинается война. Коллеги вспомнили, что он никогда не рассказывал о войне, об АТО, а рассказывал о горах, своих походах – о том, чем жил.

Горы были его местом покоя

Горы были местом его покоя и вдохновения. Водил туда и раненых собратьев на специальной коляске – "джульетке".

Юрий любил рассказывать о горах

"Когда мы с Юрой первый раз пошли в горы – жена была страшно зла, потому что это была наша годовщина свадьбы. Я променял годовщину свадьбы на поход с Юрой в горы. Эмоции, с которыми мы поднялись на вершину, воспоминания – до самой жизни", – вспомнил режиссер Костя Габрийчук.

Юрий Олийнык также был талантливым фотографом

О горах Юрий Олийнык говорил: "Пришел, увидел, почувствовал – на фото и видео не подходит".

Подруга Юрия Зарина Акопяц, бывшая пресс-секретарь ветеранской организации, рассказала об их патриотической традиции – всегда ходить на украинские фильмы.

"Даже если это был очень плохой фильм, ни разу не жалели, что на него пошли, потому что это деньги в поддержку украинского кино", – сказала Зарина Акопец.

Юрий Олийнык поддерживал украинское кино

Положил видеокамеру и взял в руки оружие

В работе Юрий Олийнык был профессионалом, все должно быть так, как он запланировал.

Соавтор проекта "Рекрут" Алексей Чубашев сказал, что Юрий Олийнык герой лично для него, ведь когда пришел в команду – сразу было видно профессионала, журналиста, военного и просто достойного мужчину.

Он положил видеокамеру и взял в руки оружие. Просто пойти и взять оружие, не побояться врага – это действительно уже геройский поступок,

– отметил Антон Миронович, спикер Академии Сухопутных войск.

Юрий снимал местные новости и документальные проекты, среди которых "Рекрут", МЫ 2:0, "Даря жизнь". Последние четыре года снимал военные проекты, чтобы популяризировать Вооруженные Силы Украины.

Юрий снимал военные проекты, чтобы популяризировать Вооруженные Силы Украины

Коллега Юрия Ирина Папирнык сказала: "Понимаю, что надо улыбаться, потому что у меня внутри нет боли, есть те слова, которые он сказал: "Ира, мы все будем там, смерти не существует. Это большая честь – погибнуть за свою страну".

"Не паникуйте, а воюйте. Я знаю, что многие уже ушли воевать, кто имеет такую ​​возможность – присоединяйтесь. Кто не имеет, а начинает помогать – очень вам за это спасибо", – говорил Юрий Олийнык.

Памяти погибшего оператора 24 канала Юрия Олийныка: смотрите видео

Выражаем искренние соболезнования семье Юрия Олийныка от всех работников 24 канала и благодарим за героическую борьбу за Украину. Вечная светлая память нашему коллеге и другу.