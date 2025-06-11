"Крик дочери "мой папа" разрывал тишину": история Марии Росоловской о потере мужа на войне

"Раньше он всегда дарил мне цветы. Теперь я ношу их на его могилу", – говорит Мария Росоловская, вспоминая своего мужа Андрея, который погиб на фронте. Он был ее первой любовью – в 15 влюбились, в 18 поженились. А потом родили дочь Ангелину, которой сейчас уже 10 лет.

Именно ради дочери с женой в феврале 2022 года Андрей присоединился к войску, чтобы остановить Россию как можно дальше от своей семьи. 1 марта 2025 года он погиб, и теперь Мария с дочкой учатся жить без самого родного, который был им крепкой опорой.

В рамках проекта "Жизнь после потери" Мария рассказала 24 Каналу о своем муже и о том, как они с дочкой преодолевают путь потери.

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В феврале 2022 Андрей без колебаний ушел на фронт

До полномасштабного вторжения Андрей никогда не служил, но в феврале 2022 года без колебаний присоединился к армии. Там прошел путь от пулеметчика до командира штурмовиков. В ноябре 2024 года был на повышении квалификации в Норвегии. Получал различные награды, в частности имеет награду от Президента Украины, но домой передал только часть, остальные – сгорели на фронте.

Он был каменной стеной для своей семьи, а впоследствии и собратьев, говорит Мария. Преданный и трудолюбивый, был настоящим лидером для своих ребят и не переставал о них думать даже в отпусках или во время реабилитации. Просил жену не обижаться, ведь они тоже стали его семьей. Но больше всего Андрей любил дочь и шутил, что будет ходить с ней на свидания, чтобы уберечь от плохих парней.

Когда он сказал, что пойдет служить, мне было страшно. Но я никогда с ним не спорила, потому что он упрямый – всегда делал то, что хочет. Я говорила, что могу только поддержать его, потому что это был сознательный выбор. Он человек, который имеет свою волю,

– рассказывает Мария.



Мария с мужем / Фото из семейного архива

В феврале 2024 года Андрей получил ранение, когда бежал к своему собрату. Ему прострелили обе ноги, а в одну еще и попал осколок. Андрей полгода провел на реабилитации. Тогда они с Марией столкнулись с его флешбэками с фронта и ПТСР. Обломок с ноги так и не забрали, а Андрей вернулся на фронт к собратьям.

Как Мария рассказала дочери о гибели папы

Мария же посвятила себя общественному сектору и волонтерству. Поэтому утром 1 марта была в своей организации, когда ей позвонила мама Андрея с трагическим известием. Мария вспоминает, если бы была сама дома, не выдержала бы. А так ей помогли коллеги.

В такие ужасные вещи всегда не хочется верить, поэтому Мария начала проверять информацию через знакомых и собратьев мужа. Потом пришлось сказать дочке, и это было самым тяжелым.

Вечером мы привезли ее на организацию. Закрылись в кабинете. Со мной рядом была детский психолог, но она просто стояла ради поддержки. И я сказала дочке, что, к сожалению, наш папа теперь ангел. Конечно, ребенок кричал. Такой крик, который разрывает тишину: "Мой папа, мой папа"... Психолог не сдержалась и расплакалась,

– вспоминает Мария.

Не могла встать с постели и злоупотребляла антидепрессантами

Первые недели были очень тяжелыми. Мария вспоминает, что бывали моменты, когда просто не могла встать с кровати. Она обратилась к врачу, ей прописали много лекарств, антидепрессанты. Но первые дни Мария злоупотребляла ими, чем ухудшила свое состояние и долго не могла вернуться к нормальной жизни.

Друзья семьи забирали Ангелину, чтобы как-то отвлечь ее. Водили в бассейн. А еще девочка много рисовала ангелов, как ее папа теперь. Ангелина, рассказывает Мария, как папа – держит все в себе, но творчество ей помогало. Сейчас, когда Мария плачет, дочь просит маму "не разводить сырость", потому что так просил их папа.

У меня было непонимание, как жить дальше. Процесс горевания очень долгий. Это путь, который занимает годы. Но чтобы вырваться из того всего, нужно идти маленькими шагами. Поэтому я старалась действовать, вставать с постели несмотря на все,

– делится Мария.

Она участвовала в различных акциях и мероприятиях. Если был автопробег по погибшим Героям – она ехала. Если перекрывали улицы во время минуты молчания, чтобы люди остановились и почтили память павших защитников, она была там вместе с другими женщинами, которые потеряли своих мужей, и матерями, которые потеряли своих детей.



Мария останавливает транспорт в минуту молчания / Фото из семейного архива

Гибель мужа полностью перевернула жизнь Марии. Она поняла, что хочет помогать ветеранам, членам семей военных, погибших и пропавших без вести. Поэтому продолжает учиться и совершенствоваться в этой сфере. Мария говорит, что когда видит военных, ей становится легче. Также она хочет воплотить те мечты Андрея, которые он не успел.

Через две недели после гибели мужа в нашу организацию приезжали гости из Великобритании. Они хотели поговорить о ветеранах – как их поддерживать, как интегрировать в гражданскую жизнь. Мы должны были говорить об этом. Меня представили... Мне 31 год, а меня уже представили как вдову,

– говорит Мария.



Мария с дочерью после гибели Андрея / Фото из семейного архива

"Зато теперь у тебя есть деньги": о реакции общества и поддержке

После гибели мужа Марию добавили в чат с женщинами, которые также потеряли на войне мужей. Тогда ей помогла другая вдова военного. Она позвонила и попросила Марию не изводить себя, ведь что она тогда скажет мужу на небесах – что он дал ей возможность жить, а она похоронила себя?

Однако не все люди умеют поддержать в горе. Иногда Мария слышит: "Ну, зато теперь у тебя будут деньги". Главное – не обращать внимание на таких людей, они всегда будут. А быть со своими людьми и не бояться просить о помощи. Даже если это что-то банальное – например, прийти покормить ребенка.

Но прожить горе за вас никто не сможет. Даже если бы была возможность разделить его на тысячу частей и разделить между друзьями – они не смогут его прожить. Это именно ваш путь. Но то, что не убивает, делает нас сильнее. Надо продолжать достойно жить и чтить память Героев,

– говорит Мария.

Потерю нельзя пережить полностью – с ней приходится научиться жить. Но память о погибших дает силу тем, кто остался. Мария продолжает действовать, поддерживать других и говорить о своем муже, потому что хочет, чтобы о нем помнили, как и обо всех Героях, которые отдали жизнь за свободу Украины.