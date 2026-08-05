На фронте погиб Алексей Юков: он занимался поиском погибших военных

В среду, 5 августа, был убит руководитель волонтерской поисковой группы "Плацдарм". Он более 25 лет занимался эксгумацией и возвращением домой тел погибших воинов.

О гибели сообщили жена Алексея и военнослужащий Сергей Гнездилов.

Что известно об Алексее?

По информации Гнездилова, исследователь был убит во время эксгумации тел на линии соприкосновения. Алексей Юков был руководителем ассоциации исследователей военно-исторического наследия "Плацдарм".

Алексей рассказывал, что в 12 лет наткнулся на место боя советских и немецких солдат под Богородичным. Мужчина отметил, что именно с того момента решил, чем хочет заниматься в жизни.

"Я увидел, сколько людей лежало на поверхности – разграбленных, выкопанных, выброшенных. Черепа, каски, боеприпасы были разбросаны по всему лесу,

– рассказывал Юков.

С началом войны России против Украины в 2014 году организация переориентировалась на эвакуацию погибших военнослужащих и гражданских лиц. Поисковики работали в самых горячих точках, в частности в Славянске, Дебальцево и Иловайске.

Большую часть своей жизни он возвращал погибшим имена, жил в Славянске. Его имя – это символ Украинского Донбасса и уважения к каждому погибшему, которого он вернул родным,

– написал Гнездилов.

Группа Юкова тесно сотрудничала с Генеральным штабом ВСУ в рамках гуманитарного проекта "На щите". Они, рискуя жизнью на заминированных участках и под обстрелами, искали тела украинских защитников. Также они занимались останками российских солдат для последующего обмена.

Каковы последние потери Украины?

Россияне ночью 1 августа провели атаку на Киев баллистическими ракетами. Во время повторной атаки была убита 25-летняя парамедик Ева "Элис" Ройтер. Она прибыла на место удара, чтобы оказывать помощь пострадавшим.

24 июля пограничник Даниил Баранов погиб в Сумской области во время выполнения задания. Ему было всего 23 года.