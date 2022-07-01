Погибших уже 14, а пострадавших – 30: в Одесской области продолжают разбирать завалы девятиэтажки

Российские военные в ночь на 1 июля нанесли ракетный удар по Одесской области. Уже известно, что количество жертв атаки по многоэтажке возросло до 14 человек, пострадали еще 30 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. В ведомстве подчеркнули, что спасательные работы продолжаются.

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Число жертв возросло до 14 человек

Спасатели добавили, что по состоянию на 06:00 известно о 14 людях, погибших в результате ракетного удара. Еще 30 пострадали, среди них – 3 детей. Сотрудники ГСЧС из-под завалов смогли спасти 7 человек, в том числе 3 детей.

Напомним, что ракетный удар враг нанес по Белгород-Днестровскому району около 01:00. Оккупанты попали в девятиэтажный дом. В результате атаки здание подверглось частичному разрушению. Кроме того, возник огонь в магазине, пристроенном к многоэтажке.

Последствия ракетного удара по многоэтажке в Одесской области / Пресс-служба ГСЧС

Что известно о ракетном ударе по Одесской области

Враг нанес ракетный удар из стратегической авиации России со стороны Черного моря. Известно о попадании в многоэтажку и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.

Обстрел области во время телемарафона прокомментировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что по состоянию на 03:00 на месте работают спасатели. Они проводили поисково-спасательные работы.

Надеемся, что все люди, которые находятся под завалами, остаются живыми... Надеюсь, цифра погибших и раненых не изменится. Хотя понимаем реалии,

– сказал Братчук.

На тот момент речь шла о 10 погибших. Что касается пострадавших, то уточнялось о том, что медицинскую помощь получили семь человек, трое из них – дети.

Попали российские военные также по базах отдыха в Белгород-Днестровском районе. Ночью информации о пострадавших там не было известно. На место происшествия отправились спасатели, чтобы разобрать завалы, а также проводить поисковые работы.

Под утро стало известно, что в результате ракетного удара по базах отдыха погибли три человека. К сожалению, среди них один ребенок. В ГСЧС подчеркивают, что спасательные работы все еще продолжаются. Вражеская ракета разрушила 3-этажное и 4-этажное здание базы отдыха.

Оккупанты продолжают атаковать советскими ракетами

У врага могут заканчиваться высокоточные ракеты. Поэтому в последнее время он использует вооружение советского образца. Сергей Братчук подчеркнул, что сейчас военная разведка работает над установкой моделей ракет, которые выпустил враг по Одесской области. Но доподлинно известно, что речь идет о советских боеприпасах, принадлежащих к типу "Х".

Он добавил, что в одном из случаев была чрезвычайно мощная взрывная волна. Вследствие нее в соседнем доме выбило окна с рамами.

Важно! Напоминаем, что риск ракетных ударов остается очень высоким. Так что ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Как только раздастся сирена – отправляйтесь тотчас же в укрытие и пребывайте там до отбоя. Это может спасти вам жизнь.

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