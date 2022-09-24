Тело военного с сине-желтым браслетом на руке передали для погребения

Погибший военный Сергей Сова служил в 93-й механизированной бригаде Холодный Яр. Его тело обнаружили в Изюме с желто-синим браслетом на руке.

Следователи вместе с судебно-медицинским экспертом провели дополнительный осмотр тела. Об этом сообщил начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Тело передали для погребения

Болвинов написал, что жена военного узнала его по татуировке.

Тело выдано для должного захоронения. Навеки помним. Спасибо герою,

– добавил Болвинов.

Напомним, что после начала эксгумации тел в деоккупированном Изюме весь мир облетело фото руки с сине-желтым браслетом. С апреля военный считался пропавшим без вести.

Что известно о Сергее Сове

Украинский защитник воевал за Украину с 2014 года. Тогда он защищал Пески и доставлял боеприпасы в Донецкий аэропорт. Через год демобилизовался, а позже вернулся на фронт. Сова получил немало наград за свою службу. А после начала полномасштабного вторжения россии его вместе с побратимами отправили на Изюмское направление.

У украинского защитника остались двое детей и жена

Жена военного Оксана верила, что ее муж жив. Она узнала его тело по татуировке. А с браслетами, находившимися на руке Сергея, он не расставался с 2014 года, их подарили ему дети.

Сергей и Оксана прожили в браке более 15 лет. Они воспитали двоих детей – сына Марата и дочь Элину.

Сын погибшего Героя написал письмо Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать скорейшему возвращению тела отца для погребения.

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