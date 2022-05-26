Погибшим защитникам Мариуполя предлагается поставить мемориал в Киеве
Источник:Патронатная служба "Ангелы Азова"
Украинским военным, погибшим в боях за Мариуполь, предлагают возвести мемориал на склонах Днепра в Киеве.
Прототип мемориала – Люксембургское кладбище
Мемориал защитникам Мариуполя предлагают построить подобно Люксембургскому американскому кладбищу. Об идее памяти бойцов рассказала основательница фонда "Ангелы Азову" Елена Толкачева – позывной Гайка.
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Подвиг героев никогда не будет забыт.
Погибшие в битве в Арденнах похоронены на американском военном кладбище Люксембурга. Этот мемориальный комплекс посещают не только родственники павших на войне, но и иностранцы, официальные лица, школьники.
По словам Елены, подвиг героев не забыт. Общество видит цену свободы – на кладбище в Люксембурге похоронены более 5 тысяч солдат.
Инициаторы проекта подчеркнули, что украинцы тоже должны осознавать цену нашей свободы.
Мы ждем тела павших в битве за Мариуполь, которые сражались до последнего в полном окружении, отрезанные от большой земли. Мы не можем забыть их подвиг. Цену нашей свободы должен знать каждый, кто здесь живет и каждый, кто сюда приезжает,
– отметила Гайка.
По мнению собратьев погибших героев, мемориал должен размещаться на склоне Днепра, в самом центре Киева. Рядом с Мемориальным комплексом, посвященным Второй Мировой войне. К примеру, на Певческом поле.
Погибшие защитники Мариуполя навсегда в нашей памяти / Коллаж 24 канал
Помощь защитникам МариуполяКстати, патронатная служба полка "Азов" объявила сбор средств на нужды раненых воинов и семей погибших. Каждый из нас может приобщиться к сбору денег, которые будут направлены на нужды воинов гарнизона Мариуполя.
Реквизиты, на которые можно перевести средства:
- счет фонда
Наименование получателя: БФ ПАТРОНАТНОЙ СЛУЖБЫ Ангелы АЗОВАЯ
Код получателя: 44853674
Счет в формате согласно стандарту IBAN: UA973052990000026002026224377
Название Банка: АО КБ "ПриватБанк"
- счет учредительницы фонда
Получатель: (https://i.imgur.com/EWsBYCQ.jpeg) Толкачева Елена Александровна
АО КБ "ПриватБанк": 5168752003016162 – UAH
"Монобанк": 5375411504836680 – UAH и Злотый (PLN)
IBAN: UA963220010000026209327739902
Swift: UNJSUAUKXXX
PayPal: olenayasko@gmail.com
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