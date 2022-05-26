Прототип меморіалу – Люксембурзьке кладовище

Меморіал захисникам Маріуполя пропонують побудувати подібно до Люксембурзького американського кладовища. Про ідею вшанування пам'яті бійців розповіла засновниця фонду "Янголи Азову" Олена Толкачова – позивний Гайка.

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Подвиг героїв ніколи не буде забутим

Загиблі у битві в Арденнах поховані на американському військовому кладовищі Люксембурга. Цей меморіальний комплекс відвідують не лише родичі полеглих на війні, але й іноземці, офіційні особи, школярі.

За словами Олени, подвиг героїв не забутий. Суспільство бачить ціну свободи – на кладовищі в Люксембурзі поховано понад 5 тисяч солдатів.

Ініціатори проєкту наголосили, що українці теж мають усвідомлювати ціну нашої свободи.

Ми чекаємо тіла полеглих у битві за Маріуполь, які билися до останнього в повному оточенні, відрізані від великої землі. Ми не можемо забути їх подвиг. Ціну нашої свободи повинен знати кожен, хто тут живе і кожен, хто сюди приїздить,

– зазначила Гайка.

На думку побратимів загиблих героїв, меморіал має розташовуватися на схилі Дніпра, у самому центрі Києва. Поруч з Меморіальним комплексом, що присвячений Другій Світовій війні. Наприклад, на Співочому полі.



Загиблі захисники Маріуполя назавжди у нашій пам'яті / Колаж 24 канал

Допомога захисникам Маріуполя

До слова, патронатна служба полку "Азов" оголосила збір коштів на потреби поранених воїнів і родин загиблих. Кожен з нас може долучитись до збору грошей, які направлять на потреби воїнів гарнізону Маріуполя.

Реквізити, на які можна переказати кошти:

рахунок фонду

Найменування одержувача: БФ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ ЯНГОЛИ АЗОВУ БО

Код отримувача: 44853674

Рахунок у форматі згідно зі стандартом IBAN: UA973052990000026002026224377

Назва Банку: АТ КБ "ПриватБанк"

рахунок засновниці фонду

Отримувач: (https://i.imgur.com/EWsBYCQ.jpeg)Толкачова Олена Олександрівна

АТ КБ "ПриватБанк": 5168752003016162 – UAH

"Монобанк": 5375411504836680 – UAH та Злотий (PLN)

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