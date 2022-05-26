Прототип меморіалу – Люксембурзьке кладовище
Меморіал захисникам Маріуполя пропонують побудувати подібно до Люксембурзького американського кладовища. Про ідею вшанування пам'яті бійців розповіла засновниця фонду "Янголи Азову" Олена Толкачова – позивний Гайка.
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Подвиг героїв ніколи не буде забутим
Загиблі у битві в Арденнах поховані на американському військовому кладовищі Люксембурга. Цей меморіальний комплекс відвідують не лише родичі полеглих на війні, але й іноземці, офіційні особи, школярі.
За словами Олени, подвиг героїв не забутий. Суспільство бачить ціну свободи – на кладовищі в Люксембурзі поховано понад 5 тисяч солдатів.
Ініціатори проєкту наголосили, що українці теж мають усвідомлювати ціну нашої свободи.
Ми чекаємо тіла полеглих у битві за Маріуполь, які билися до останнього в повному оточенні, відрізані від великої землі. Ми не можемо забути їх подвиг. Ціну нашої свободи повинен знати кожен, хто тут живе і кожен, хто сюди приїздить,
– зазначила Гайка.
На думку побратимів загиблих героїв, меморіал має розташовуватися на схилі Дніпра, у самому центрі Києва. Поруч з Меморіальним комплексом, що присвячений Другій Світовій війні. Наприклад, на Співочому полі.
Загиблі захисники Маріуполя назавжди у нашій пам'яті / Колаж 24 канал
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