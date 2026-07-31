Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют?

По прогнозу синоптиков, ветер в первый день августа будет переменного направления, со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха составит +15…+20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +27…+32 градусов. Самая сильная жара ожидается в западных областях, где местами прогнозируется сильная жара до +35…+37 градусов.

Температура воздуха в областных центрах

Киев +28…+30;

Ужгород +33…+35;

Львов +31…+33;

Ивано-Франковск +31…+33;

Тернополь +29…+31;

Черновцы +32…+34;

Хмельницкий +28…+30;

Луцк +30…+32;

Ровно +31…+33;

Житомир +28…+30;

Винница +28…+30;

Одесса +25…+27;

Николаев +28…+30;

Херсон +28…+30;

Симферополь +27…+29;

Кропивницкий +29…+31;

Черкассы +27…+29;

Чернигов +26…+28;

Сумы +24…+26;

Полтава +26…+28;

Днепр +25…+27;

Запорожье +26…+28;

Донецк +25…+27;

Луганск +25…+27;

Харьков +24…+26.

Прогноз погоды на 1 августа / Карта Укргидрометцентра

Напомним, представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу рассказала, что на данный момент расчеты и оценки синоптиков не указывают на предпосылки для похолодания в ближайшее время. Поэтому, по предварительным данным, в начале августа по всей Украине прогнозируется жаркая погода.