Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют?

По прогнозу синоптиков, ветер в первый день августа будет переменного направления, со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха составит +15…+20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +27…+32 градусов. Самая сильная жара ожидается в западных областях, где местами прогнозируется сильная жара до +35…+37 градусов.

Температура воздуха в областных центрах

  • Киев +28…+30;
  • Ужгород +33…+35;
  • Львов +31…+33;
  • Ивано-Франковск +31…+33;
  • Тернополь +29…+31;
  • Черновцы +32…+34;
  • Хмельницкий +28…+30;
  • Луцк +30…+32;
  • Ровно +31…+33;
  • Житомир +28…+30;
  • Винница +28…+30;
  • Одесса +25…+27;
  • Николаев +28…+30;
  • Херсон +28…+30;
  • Симферополь +27…+29;
  • Кропивницкий +29…+31;
  • Черкассы +27…+29;
  • Чернигов +26…+28;
  • Сумы +24…+26;
  • Полтава +26…+28;
  • Днепр +25…+27;
  • Запорожье +26…+28;
  • Донецк +25…+27;
  • Луганск +25…+27;
  • Харьков +24…+26.

Прогноз погоды на 1 августаПрогноз погоды на 1 августа / Карта Укргидрометцентра

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Напомним, представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу рассказала, что на данный момент расчеты и оценки синоптиков не указывают на предпосылки для похолодания в ближайшее время. Поэтому, по предварительным данным, в начале августа по всей Украине прогнозируется жаркая погода.