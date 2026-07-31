Про це повідомив Укргідрометцентр.

Яку прогнозують погоду?

За прогнозом синоптиків, вітер у перший день серпня буде змінних напрямків, зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря становитиме +15…+20 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27…+32 градусів. Найспекотніше буде у західних областях, де місцями прогнозують сильну спеку до +35…+37 градусів.

Температура повітря в обласних центрах

Київ +28…+30;

Ужгород +33…+35;

Львів +31…+33;

Івано-Франківськ +31…+33;

Тернопіль +29…+31;

Чернівці +32…+34;

Хмельницький +28…+30;

Луцьк +30…+32;

Рівне +31…+33;

Житомир +28…+30;

Вінниця +28…+30;

Одеса +25…+27;

Миколаїв +28…+30;

Херсон +28…+30;

Сімферополь +27…+29;

Кропивницький +29…+31;

Черкаси +27…+29;

Чернігів +26…+28;

Суми +24…+26;

Полтава +26…+28;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +26…+28;

Донецьк +25…+27;

Луганськ +25…+27;

Харків +24…+26.

Прогноз погоди на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що наразі розрахунки та оцінки синоптиків не свідчать про передумови для похолодання найближчим часом. Тому, попередньо, на початку серпня по Україні прогнозують спекотну погоду.