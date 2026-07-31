Про це повідомив Укргідрометцентр.
Яку прогнозують погоду?
За прогнозом синоптиків, вітер у перший день серпня буде змінних напрямків, зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
У нічні години температура повітря становитиме +15…+20 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27…+32 градусів. Найспекотніше буде у західних областях, де місцями прогнозують сильну спеку до +35…+37 градусів.
Температура повітря в обласних центрах
- Київ +28…+30;
- Ужгород +33…+35;
- Львів +31…+33;
- Івано-Франківськ +31…+33;
- Тернопіль +29…+31;
- Чернівці +32…+34;
- Хмельницький +28…+30;
- Луцьк +30…+32;
- Рівне +31…+33;
- Житомир +28…+30;
- Вінниця +28…+30;
- Одеса +25…+27;
- Миколаїв +28…+30;
- Херсон +28…+30;
- Сімферополь +27…+29;
- Кропивницький +29…+31;
- Черкаси +27…+29;
- Чернігів +26…+28;
- Суми +24…+26;
- Полтава +26…+28;
- Дніпро +25…+27;
- Запоріжжя +26…+28;
- Донецьк +25…+27;
- Луганськ +25…+27;
- Харків +24…+26.
Прогноз погоди на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Нагадаємо, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що наразі розрахунки та оцінки синоптиків не свідчать про передумови для похолодання найближчим часом. Тому, попередньо, на початку серпня по Україні прогнозують спекотну погоду.