Кінець липня приніс до території України нестабільну, а подекуди – прохолодну погоду. З початком серпня умови у більшості областей зазнають змін, зокрема, передбачають підвищення температур.

Про те, якою буде погода у серпні, чи чекати на посилення спеки, або ж, навпаки, похолодання, дощі та грози – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Якою буде погода найближчими днями?

Чи свідчать поточні дані Укргідрометцентру про зміну синоптичної ситуації у короткостроковій перспективі?

Погоду протягом поточної доби ще формуватиме проходження атмосферного фронту. Але згодом тиск почне зростати й поле високого атмосферного тиску, тобто антициклон, буде забезпечувати погоду без опадів у більшості областей.

Лише сьогодні на сході та північному сході країни погоду буде зумовлювати холодний атмосферний фронт, так би мовити, його завершальна частина. Тому в цих регіонах чекаємо дощі різної інтенсивності.

На висотах до нас продовжує надходити така більш прохолодна повітряна маса з північного заходу, що і зумовить не дуже високі значення температури.



В Україні подекуди можливі короткочасні дощі / Фото Unsplash, Serasena

Коли до України надійде спека?

Чи варто очікувати повернення високих температур найближчим часом, зважаючи, що останніми днями відчутної спеки не було?

Протягом найближчих ночей температурні показники становитимуть +10…+18 градусів, а вже у денні години поступово підвищуватимуться. Сьогодні очікуються комфортні +21…+26 градусів, а 30 – 31 серпня вже пригріє до +23…+30 градусів. На заході країни у ці дні очікується підвищення до +33 градусів. Тому на такій ноті у нас завершуватиметься липень – з підвищенням температурних показників у другій половині тижня, тобто наприкінці цього місяця.

Яку погоду принесе початок серпня?

Якщо говорити про початок наступного місяця, то які температури варто очікувати? Чи будуть різкі зміни у показниках?

Початок серпня у нас також буде з досить високими значеннями температури. Наприклад, у нічні години протягом 1 – 2 серпня очікується +15…+20 градусів, а у денний час повітря прогріється до + 28…+34 градусів. У західних областях у перші дні серпня навіть знову може повернутися сильна спека до +35 градусів, а подекуди й вище.



В Україні очікується підвищення температур / Фото Unsplash, Johan Ericsson

Чи буде надходження спеки тимчасовим, і чи варто надалі принаймні протягом першої декади очікувати похолодання?

Таких передумов до різких змін, за оцінками та розрахунками, які є на сьогодні, поки що немає. Ймовірно, протягом першої декади у більшості регіонів України температурні показники будуть такими літніми, спекотними, у межах +30 градусів і подекуди навіть трішки більше.

Яких опадів чекати в серпні?

Чи супроводжуватиметься спека, наприклад, опадами у вигляді дощу, попри надходження антициклону?

У нашому випадку, 1 – 2 серпня, здебільшого переважатиме погода без опадів, хоча у східних і північних областях в денні години, саме у другій половині дня, можлива нестійкість атмосфери та локальні купчасто-дощові хмари, які подекуди можуть розвиватися до грозових та, відповідно, випливати у короткочасні дощі.

Це можливо, але дощі, особливо за спекотних умов, якщо немає атмосферного фронту, який кардинально змінює повітряну масу, а просто спричинені нестійкістю атмосфери, у супроводі з високою вологістю, дещо важче можуть сприйматися окремими людьми – через високі температури та підвищену вологість водночас.

Чи варто також чекати грози найближчими днями?

На сході та північному сході країни сьогодні можливі помірні опади. У нічні години на Луганщині, Донеччині місцями опади можуть бути значними та супроводжуватися грозами. Водночас на решті території переважатиме погода без опадів.



Місцями в Україні можливі грози / Фото Unsplash, Marko Lehikoinen

Починаючи з 30 липня по всій території України до близько 1 серпня включно в нас залишатиметься погода без опадів. Хіба що 1 серпня в західних, а 2 серпня і в більшості північних областей можлива нестійкість з локальними грозовими осередками.

Якою буде погода у серпні?

Яким очікується серпень загалом – теплішим чи прохолоднішим за кліматичну норму, згідно з прогнозом Укргідрометцентру?

За оцінками наших фахівців, середньомісячна температура протягом серпня очікується в межах +21…+25 градусів. Але нагадуємо, що це середньомісячна температура, тобто середня за весь місяць, це не щоденні показники.

У гірських районах ці середньомісячні значення можуть бути у межах +17…+19 градусів, що загалом на 2 градуси вище за кліматичну норму. Водночас у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму очікуємо, що середньомісячна температура буде близька до норми.

Щодо розподілу опадів, то їхня кількість очікується в межах 34 – 60 міліметрів, що у межах норми приблизно на 80 – 100%. Але у західних областях вони можуть бути в межах 36 – 46 міліметрів, що менше за норму для цього місяця, тобто десь 50 – 70% від норми.



У серпні можливий певний дефіцит опадів / Фото Unsplash, Lucas van Oort

Ми вже можемо це бачити, оскільки серпень розпочинається з підвищення атмосферного тиску, антициклонального характеру погоди, та, ймовірно, у більшості регіонів перша декада у нас пройде з дефіцитом опадів. Хоча локальні короткочасні дощі, звісно, можуть бути, але здебільшого все ж таки переважатиме погода без опадів.

Чи можливі заморозки у серпні?

Нещодавно у мережі поширювали інформацію про виникнення заморозків у серпні, що Укргідрометцентр спростував. Але чи можливе таке явище загалом цього місяця?

Ми пояснили, що неправильно інтерпретували нашу інформацію.

Те, що назвали заморозками, це лише те, що колись таке було та спостерігалося, тобто, що температури, особливо на високогір’ї або в північних, північно-східних областях у певні ночі, за всю історію спостережень, по території України могли опускатися інколи до 0 градусів або навіть трохи нижче.

Але для цьогорічного серпня поки що таких передумов в нас немає. Це можна сказати історичні дані, абсолютний мінімум за всю історію, який коли-небудь спостерігався. Ідеться про понад 100 років спостережень, навіть близько 140 років спостережень по території України. Звичайно, погода буває різною.



Заморозків в Україні наразі не передбачають / Unsplash, Ruyan Ayten

Ми пам'ятаємо, що минулого серпня у нас також були такі прохолодні температури посеред місяця, але до 0 градусів, звичайно, знижень не було. Ми так кліматично розташовані, що у нас досить динамічні ценотичні процеси.