Прогноз погоды на 1 июня: лето придет с прохладой и дождями

В Украине 1 июня, на начало календарного лета, будет довольно прохладно. Температура по всей стране будет колебаться в пределах +14... +23 градусов.
На Западе будет прохладно, но ясно. Небольшие дожди будут чередоваться с прояснениями. В большинстве областей столбики термометра будут показывать от +14 до +17 градусов.
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Погода в восточных регионах не ухудшится. Впрочем, на смену ясному небу придут дожди. В Донецкой и Луганской областях – до +23 градусов, а вот на Харьковщине – максимум +15.
Похожая ситуация будет наблюдаться и на Севере. В Черниговской и Сумской областях – без осадков. Температура воздуха прогреется до +15... +17 градусов.
Юг накроют затяжные дожди, особое – Николаевскую и Херсонскую области. Теплее всего будет в оккупированном Крыму, там днем прогнозируют до +19 градусов.
В центральных областях – также прогнозируют осадки. Там весь день будет держаться облачная погода, а температура будет колебаться в пределах +14... +17 градусов.
Дневная температура в Киеве 1 июня достигнет +14... +16 градусов. Осадков в столице не прогнозируют. Впрочем, с утра небо над городом покроется облаками.
Прогноз погоды Натальи Диденко
По словам синоптика Натальи Диденко, на начало календарного лета, 1 июня в Украине ни тепла не станет больше, ни дождей не станет меньше.
Дожди и местами сильные ливни завтра ожидаются на Юге, на Востоке и в большинстве центральных областей Украины,
– предупредила она.
И объяснила, что потепление придет в Украину с пятницы, 4 июня. "И уж на следующей неделе можно будет наконец наблюдать на термометрах от 20", – добавила она.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 1 июню
Ужгород – +16... +18
Львов – +15... +17
Ивано-Франковск – +13... +15
Тернополь – +14... +16
Черновцы – +13... +15
Хмельницкий – +14... +16
Луцк – +14... +16
Ровно – +14... +16
Житомир – +15... +17
Винница – +14... +16
Одесса – +20... +22
Николаев – +21... +23
Херсон – +22... +24
Симферополь – +21... +23
Кропивницкий – +16... +18
Черкассы – +15... +17
Чернигов – +15... +17
Сумы – +15... +17
Полтава – +15... +17
Днепр – +17... +19
Запорожье – +22... +24
Донецк – +21... +23
Луганск – +22... +24
Харьков – +19... +21
Киев – +15... +17
Прогноз погоды на 1 июня / Карта Укргидрометцентра