Прогноз погоды на 1 июня: лето придет с прохладой и дождями

В Украине 1 июня, на начало календарного лета, будет довольно прохладно. Температура по всей стране будет колебаться в пределах +14... +23 градусов.

На Западе будет прохладно, но ясно. Небольшие дожди будут чередоваться с прояснениями. В большинстве областей столбики термометра будут показывать от +14 до +17 градусов.

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Погода в восточных регионах не ухудшится. Впрочем, на смену ясному небу придут дожди. В Донецкой и Луганской областях – до +23 градусов, а вот на Харьковщине – максимум +15.

Похожая ситуация будет наблюдаться и на Севере. В Черниговской и Сумской областях – без осадков. Температура воздуха прогреется до +15... +17 градусов.

Юг накроют затяжные дожди, особое – Николаевскую и Херсонскую области. Теплее всего будет в оккупированном Крыму, там днем ​​прогнозируют до +19 градусов.

В центральных областях – также прогнозируют осадки. Там весь день будет держаться облачная погода, а температура будет колебаться в пределах +14... +17 градусов.

Дневная температура в Киеве 1 июня достигнет +14... +16 градусов. Осадков в столице не прогнозируют. Впрочем, с утра небо над городом покроется облаками.

Прогноз погоды Натальи Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, на начало календарного лета, 1 июня в Украине ни тепла не станет больше, ни дождей не станет меньше.

Дожди и местами сильные ливни завтра ожидаются на Юге, на Востоке и в большинстве центральных областей Украины,

– предупредила она.

И объяснила, что потепление придет в Украину с пятницы, 4 июня. "И уж на следующей неделе можно будет наконец наблюдать на термометрах от 20", – добавила она.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 1 июню

Ужгород – +16... +18

Львов – +15... +17

Ивано-Франковск – +13... +15

Тернополь – +14... +16

Черновцы – +13... +15

Хмельницкий – +14... +16

Луцк – +14... +16

Ровно – +14... +16

Житомир – +15... +17

Винница – +14... +16

Одесса – +20... +22

Николаев – +21... +23

Херсон – +22... +24

Симферополь – +21... +23

Кропивницкий – +16... +18

Черкассы – +15... +17

Чернигов – +15... +17

Сумы – +15... +17

Полтава – +15... +17

Днепр – +17... +19

Запорожье – +22... +24

Донецк – +21... +23

Луганск – +22... +24

Харьков – +19... +21

Киев – +15... +17



Прогноз погоды на 1 июня / Карта Укргидрометцентра