На Заході буде прохолодно, але ясно. Невеликі дощі чергуватимуться із проясненнями. У більшості областей стовпчики термометра показуватимуть від +14 до +17 градусів.

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Погода у східних регіонах не погіршиться. Втім, на зміну ясному небу прийдуть дощі. На Донеччині та Луганщині – до +23 градусів, а от на Харківщині – максимум +15.

Схожа ситуація спостерігатиметься й на Півночі. У Чернігівській та Сумській областях – без опадів. Температура повітря прогріється до +15…+17 градусів.

Південь накриють затяжні дощі, особливу – Миколаївщину та Херсонщину. Найтепліше буде в окупованому Криму, там вдень прогнозують до +19 градусів.

У центральних областях – також прогнозують опади. Там весь день триматиметься хмарна погода, а температура коливатиметься у межах +14...+17 градусів.

Денна температура у Києві 1 червня сягатиме +14...+16 градусів. Опадів у столиці не прогнозують. Втім, від ранку небо над містом вкриється хмарами.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, попри початок календарного літа, 1 червня в Україні ані тепла не побільшає, ані дощів не поменшає.

Дощі й навіть місцями сильні зливи завтра очікуються на Півдні, Сході та в більшості центральних областей України,

– попередила вона.

Й пояснила, що потепління прийде в Україну з п'ятниці, 4 червня. "І вже аж наступного тижня можна буде нарешті спостерігати на термометрах від +20", – додала вона.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 1 червня

Ужгород – +16...+18

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +15...+17

Вінниця – +14...+16

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +15...+17

Суми – +15...+17

Полтава – +15...+17

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +22...+24

Харків – +19...+21

Київ – +15...+17



Прогноз погоди на 1 червня / Карта Укргідрометцентру