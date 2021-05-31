На Заході буде прохолодно, але ясно. Невеликі дощі чергуватимуться із проясненнями. У більшості областей стовпчики термометра показуватимуть від +14 до +17 градусів.
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Погода у східних регіонах не погіршиться. Втім, на зміну ясному небу прийдуть дощі. На Донеччині та Луганщині – до +23 градусів, а от на Харківщині – максимум +15.
Схожа ситуація спостерігатиметься й на Півночі. У Чернігівській та Сумській областях – без опадів. Температура повітря прогріється до +15…+17 градусів.
Південь накриють затяжні дощі, особливу – Миколаївщину та Херсонщину. Найтепліше буде в окупованому Криму, там вдень прогнозують до +19 градусів.
У центральних областях – також прогнозують опади. Там весь день триматиметься хмарна погода, а температура коливатиметься у межах +14...+17 градусів.
Денна температура у Києві 1 червня сягатиме +14...+16 градусів. Опадів у столиці не прогнозують. Втім, від ранку небо над містом вкриється хмарами.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами синоптикині Наталки Діденко, попри початок календарного літа, 1 червня в Україні ані тепла не побільшає, ані дощів не поменшає.
Дощі й навіть місцями сильні зливи завтра очікуються на Півдні, Сході та в більшості центральних областей України,
– попередила вона.
Й пояснила, що потепління прийде в Україну з п'ятниці, 4 червня. "І вже аж наступного тижня можна буде нарешті спостерігати на термометрах від +20", – додала вона.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 1 червня
Ужгород – +16...+18
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +15...+17
Вінниця – +14...+16
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +15...+17
Суми – +15...+17
Полтава – +15...+17
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +22...+24
Харків – +19...+21
Київ – +15...+17
Прогноз погоди на 1 червня / Карта Укргідрометцентру