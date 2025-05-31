Дожди, а местами – грозы: прогноз погоды на 1 июня
Погода в Украине в понедельник, 1 июня, будет переменно облачной, в целом по Украине прогнозируют тепло. В части областей будут дожди, местами возможны грозы.
В то же время сильных порывов ветра, согласно обнародованной информации, быть не должно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какой будет погода в Украине 1 июня
По данным синоптиков, в юго-восточной части, днем и на Закарпатье и Прикарпатье – умеренные, местами в центральных, Одесской и Николаевской областях небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. На остальной территории осадков не прогнозируют.
Ветер будет двигаться в западном и северо-западном направлениях со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. В то же время температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, днем, как пишут синоптики, ожидается от 22 до 27 градусов тепла.
В Карпатах ночью будет от 5 до 10 градусов тепла, днем прогнозируют от 15 до 20 градусов тепла.
Какая погода будет в областных центрах
- Киев +23...+25;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +22...+24;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +22...+24;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +22...+24;
- Винница +22...+24;
- Одесса +21...+23;
- Николаев +24...+26;
- Херсон +24...+26;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +24...+26;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +24...+26;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +23...+25.
Погода в Украине на 1 июня 2025 года / Карта Укргидрометцентра