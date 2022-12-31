В первый день года в Украине будет теплый запах весны: прогноз погоды на 1 января

31 декабря 2022, 17:40
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Источник:

Укргидрометцентр

Первый день в новом 2023 году в Украине будет теплым и пройдет без осадков. День даже немного напомнит о весне.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что 1 января 2023 года в Украине будет слышен теплый запах весны. Осадков практически не будет, разве небольшой дождь может пройти в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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Какая погода будет 1 января в Украине.

Температура воздуха в течение дня составит мартовские +8…+14 градусов, в восточной части – +4…+9 градусов.
Ветер в новогоднюю ночь и день напомнит о весне.

В Киеве в новогоднюю ночь предполагается +4…+6 градусов, днем 1 января – до +12 градусов. Осадков не будет, однако ветрено.

Прогноз погоды в городах Укргидрометцентр

  • Ужгород – +12...+14
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +11...+13
  • Тернополь – +10...+12
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +12...+14
  • Луцк – +12...+14
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – +11...+13
  • Винница – +10...+12
  • Одесса – +9...+11
  • Николаев – +9...+11
  • Херсон – +9...+11
  • Симферополь – +12...+14
  • Кропивницкий – +9...+11
  • Черкассы – +9...+11
  • Чернигов – +8...+10
  • Сумы – +7...+9
  • Полтава – +9...+11
  • Днепр – +9...+11
  • Запорожье – +9...+11
  • Донецк – +5...+7
  • Луганск – +6...+8
  • Харьков – +5...+7
  • Киев – +10...+12


Прогноз погоды в Украине 1 января / Укргидрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт