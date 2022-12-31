В первый день года в Украине будет теплый запах весны: прогноз погоды на 1 января
31 декабря 2022, 17:40Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Первый день в новом 2023 году в Украине будет теплым и пройдет без осадков. День даже немного напомнит о весне.
Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что 1 января 2023 года в Украине будет слышен теплый запах весны. Осадков практически не будет, разве небольшой дождь может пройти в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
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Какая погода будет 1 января в Украине.
Температура воздуха в течение дня составит мартовские +8…+14 градусов, в восточной части – +4…+9 градусов.
Ветер в новогоднюю ночь и день напомнит о весне.
В Киеве в новогоднюю ночь предполагается +4…+6 градусов, днем 1 января – до +12 градусов. Осадков не будет, однако ветрено.
Прогноз погоды в городах Укргидрометцентр
- Ужгород – +12...+14
- Львов – +12...+14
- Ивано-Франковск – +11...+13
- Тернополь – +10...+12
- Черновцы – +12...+14
- Хмельницкий – +12...+14
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +11...+13
- Житомир – +11...+13
- Винница – +10...+12
- Одесса – +9...+11
- Николаев – +9...+11
- Херсон – +9...+11
- Симферополь – +12...+14
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +9...+11
- Чернигов – +8...+10
- Сумы – +7...+9
- Полтава – +9...+11
- Днепр – +9...+11
- Запорожье – +9...+11
- Донецк – +5...+7
- Луганск – +6...+8
- Харьков – +5...+7
- Киев – +10...+12