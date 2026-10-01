В Карпатах будет холоднее всего: синоптик рассказала о погоде в первые дни октября

Октябрь в Украине начался с преимущественно спокойной и малооблачной погоды без осадков. Так, в ближайшие дни дневная температура воздуха может превысить +20 градусов.

В то же время ночи станут более прохладными. Такой прогноз погоды озвучила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.

Погода в начале октября

Как пояснила Птуха, на этой неделе на синоптическую ситуацию в Украине влияет область высокого атмосферного давления, то есть антициклон. Поэтому существенных осадков не ожидается.

В четверг, 1 октября, погодные условия практически не изменятся по сравнению с предыдущими днями. В то же время в районах Черного и Азовского морей, а также к юго-востоку от них сформировалась область низкого атмосферного давления.

Поэтому связанные с ней атмосферные фронты будут частично затрагивать наши юго-восточные регионы. В связи с этим там в ближайшие два дня может быть несколько больше облачности в сопровождении кратковременных дождей,

– отметила синоптикиня.

В частности, осадки возможны в Приазовье и Крыму.

Что будет с температурой?

По прогнозу, в начале октября в большинстве областей температура воздуха ночью составит +3…+9 градусов. На юге и юго-востоке страны воздух в ночные часы может прогреваться до +12 градусов. А в Карпатах, по словам Птухи, столбики термометров местами опустятся до 0 градусов.

В то же время днем сохранится комфортное осеннее тепло в пределах +15…+21 градуса. "Но мы также будем продолжать наблюдать за этим, потому что сейчас многое зависит от облачности", – добавила специалист.

У нас сохраняется умеренно теплая воздушная масса, а днем, когда есть солнечный свет, воздух дополнительно прогревается. Именно поэтому днем у нас такие комфортные температурные показатели,

– пояснила Птуха.

При этом ночью больше ощущается осенний характер погоды. Ведь при отсутствии облачности тепло, накопленное в течение дня, быстрее рассеивается.