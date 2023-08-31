Град, шквалы и местами – безумная жара: прогноз погоды в Украине на 1 сентября

31 августа 2023, 14:37
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в пятницу, 1 сентября, в большинстве областей будет дождливая. Объявлен первый уровень опасности из-за возможных метеорологических явлений. Отсутствие осадков прогнозируется только в западных регионах.

Первый день осени обещает быть теплым, однако жителям большинства регионов следует позаботиться о наличии зонта при себе и собственной безопасности через град и шквалы. В то же время синоптики заявляют, что во всех областях иногда возможна переменная облачность.

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Прогноз по регионам

Собственно, на Западе Украину дождя не предполагают. Осень начнется для жителей соответствующих областей достаточно приятно – без резкого изменения метеорологической ситуации.

Наиболее жарко будет на Востоке и Юге, однако вместе с тем там будут сильные дожди. Показатели на столбиках термометров местами могут достигать отметки в 30 градусов Цельсия.

Кроме того, на Севера да в Центре нашего государства будет дождь. Хотя все же жители Житомирской, Винницкой и Киевской областей могут выдохнуть с облегчением.

Ветер преимущественно северо-западный. В восточных областях – юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду. В отдельных районах центральных и южных областей будет град и шквалы от 15 до 20 метров в секунду,
– пишут в Укргидрометцентре.

В Киеве будет жарко. Возможен дождь. Днем осадков не предусматривают метеорологи.

Обратите внимание! В ряде областей объявлен первый уровень опасности из-за возможного града и шквалов.


В каких областях объявлена опасность из-за града / Карта Укргидрометцентра

Температура в городах

  • Киев – +24...+26;
  • Ужгород – +23...+25;
  • Львов – +21...+23;
  • Ивано-Франковск – +21...+23;
  • Тернополь – +22...+24;
  • Черновцы – +23...+25;
  • Хмельницкий – +23...+25;
  • Луцк – +22...+24;
  • Ровно – +23...+25;
  • Житомир – +23...+25;
  • Винница – +24...+26;
  • Одесса – +28...+30;
  • Николаев – +28...+30;
  • Херсон – +29...+31;
  • Симферополь – +29...+31;
  • Кропивницкий – +25...+27;
  • Черкассы – +24...+26;
  • Чернигов – +23...+25;
  • Суммы – +23...+25;
  • Полтава – +24...+26;
  • Днепр – +25...+27;
  • Запорожье – +27...+29;
  • Донецк – +27...+29;
  • Луганск – +28...+20;
  • Харьков – +27…+29.


Прогноз погоды 1 сентября 2023 года / Карта Укргидрометцентра

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак