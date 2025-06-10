Будут ли ливни и грозы, сильная жара в Украине в ближайшие дни

В части областей Украины снова ожидаются дожди. Также кое-где прогремят грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

В течение 10 июня и ночью 11 июня будет преимущественно без осадков. Впрочем, днем среды в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях, 12 июня в Украине, кроме Запада, кратковременные дожди и местами грозы.

В ближайшие трое суток ветер северо-западный. Сильные порывы не ожидаются. Синоптики прогнозируют 5 – 12 метров в секунду.

Кстати, жары в ближайшие дни не будет. Ночью прохладно, – лишь +8 – +14 градусов. Днем +18 – +24. Только Юге и Востоке ночью +16 – +22 градуса, днем +23 – +29 градусов.

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Прогноз погоды на 10 – 12 июня / Скриншоты из Укргидрометцентра