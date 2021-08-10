Прогноз погоды на 10 августа: в трех областях будет солнечно, другие регионы накроет непогода

Погода в Украине во вторник, 10 августа, будет мрачной и дождевой. Большинство областей вновь окажутся в плену непогоды. Несмотря на дожди с градом, температура воздуха будет достигать жарких +32 градусов.

Сухо и солнечно будет только в Одесской области, Волыни и Ровненщине. Эти области непогода обойдет.

Важно Грозы, град и сильный ветер – в Украине объявили штормовое предупреждение

На Западной Украине погода будет прохладной и мрачной. Во второй половине дня синоптики прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха +24...+26 градусов. На востоке же будет значительно теплее – до +30...+32 градусов. Вместе с тем дожди и грозы будут бушевать и в восточных регионах.

Северянам Украины также надо готовиться к грозе. Непогода там будет бушевать во второй половине дня. Кроме того, в регионе объявили чрезвычайную пожарную опасность. Воздух там прогреется до +27...+29 градусов. Южные области будут в плену непогоды лишь частично. Солнечно и сухо будет в Одесской области, а вот в других областях следует ожидать осадков. Столбики термометров покажут +30...+32 градуса.

Утром небо в Киеве будет ясным, и останется таким почти весь день, а вечером его затянут облака. Возможны незначительные осадки. Температура воздуха +28...+30 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 10 августа

Ужгород – +27...+29

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – +27...+29

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +27...+29

Суммы – +27...+29

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +28...+30



Погода в Украине 10 августа / Данные Укргидрометцентра