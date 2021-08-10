Прогноз погоды на 10 августа: в трех областях будет солнечно, другие регионы накроет непогода
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 10 августа, будет мрачной и дождевой. Большинство областей вновь окажутся в плену непогоды. Несмотря на дожди с градом, температура воздуха будет достигать жарких +32 градусов.
Сухо и солнечно будет только в Одесской области, Волыни и Ровненщине. Эти области непогода обойдет.
Важно Грозы, град и сильный ветер – в Украине объявили штормовое предупреждение
На Западной Украине погода будет прохладной и мрачной. Во второй половине дня синоптики прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха +24...+26 градусов. На востоке же будет значительно теплее – до +30...+32 градусов. Вместе с тем дожди и грозы будут бушевать и в восточных регионах.
Северянам Украины также надо готовиться к грозе. Непогода там будет бушевать во второй половине дня. Кроме того, в регионе объявили чрезвычайную пожарную опасность. Воздух там прогреется до +27...+29 градусов. Южные области будут в плену непогоды лишь частично. Солнечно и сухо будет в Одесской области, а вот в других областях следует ожидать осадков. Столбики термометров покажут +30...+32 градуса.
Утром небо в Киеве будет ясным, и останется таким почти весь день, а вечером его затянут облака. Возможны незначительные осадки. Температура воздуха +28...+30 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 10 августа
Ужгород – +27...+29
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +26...+28
Винница – +27...+29
Одесса – +30...+32
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +27...+29
Суммы – +27...+29
Полтава – +28...+30
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +30...+32
Киев – +28...+30