Снег, туман и гололедица: прогноз погоды на 10 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 10 декабря, будет прохладной. В частности на западе страны прогнозируют дождь со снегом, а также дождь.
Часть Украины накроет туман. В западных регионах и на севере страны будет гололедица.
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Прогноз погоды в регионах Украины
В большинстве западных областей прогнозируют снег и мокрый снег. Только на Хмельнитчине, в Винницкой и Житомирской областях дождливо. Там будет облачная погода, а также синоптики прогнозируют в большинстве западных, северных и Винницкой областях гололед, на дорогах гололедицу. Именно поэтому будет І уровень опасности, то есть желтый.
В других регионах Украины погода будет солнечной. Там средняя температура воздуха составит +6...+12 градусов. Теплее всего будет на юге страны – +11...+14 градусов. Однако ночью и утром 10 декабря в большинстве областей страны туман, видимость составит всего 200 – 500 метров.
Синоптик Наталья Диденко написала, что в Украине также будет сильный ветер.
Юго-восточный ветер может завтра (говорится о 10 декабря – 24 канал) достигать штормовых значений до 15 – 22 метров в секунду. На Западе и востоке Украины ветер будет более сдержанным, хотя и также порывистым,
– уточнила Диденко.
Кроме того, по словам Диденко, в Киеве серьезных осадков не прогнозируют. Однако будет облачно и сыро.
"Атмосфера захочет немного утешить нас более теплой погодой – завтра в Киеве до + 7...+8 градусов. И в столице 10 декабря предполагается сильный ветер юго-восточного направления", – подытожила Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины 10 декабря
Ужгород – + 2...+4
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – +2..+4
Тернополь – + 2...+4
Черновцы – + 4...+6
Хмельницкий – + 4...+6
Луцк – +1...+3
Ровно – + 2...+4
Житомир – + 5...+7
Винница – + 8...+10
Одесса – + 12...+14
Николаев – + 11...+13
Херсон – + 12...+14
Симферополь – + 12...+14
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – + 7...+9
Чернигов – + 6...+8
Сумы – + 4...+6
Полтава – + 6...+8
Днепр – + 8...+10
Запорожье – +10...+12
Донецк – + 6...+8
Луганск – + 5...+7
Харьков – + 5...+7
Киев – + 6..+8
Прогноз погоды на 10 декабря / данные Укргидрометцентра
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