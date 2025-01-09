Ветрено, но тепло, местами осадки: прогноз погоды на 10 января
Погода в пятницу, 10 января, будет облачной с прояснениями. Зимний день снова пройдет без снега, во многих регионах осадков не ожидается вообще.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине на 10 января
В западных, южных и северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях 10 января синоптики прогнозируют дожди. На Западе Украины местами будет идти дождь с мокрым снегом. Значительные осадки ожидаются на Закарпатье и в Карпатах. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.
10 января ветер будет южный с переходом на западный, 7 – 12 метров в секунду. В западных областях порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат 25 – 30 метров в секунду.
Ночью ожидается от 1 до 6 градусов тепла. На северо-востоке местами может быть от 0 до 2 градусов мороза. Днем в западных и северных областях прогнозируют от 4 до 9 тепла, а на остальной территории Украины – от 8 до 13 градусов тепла. В Крыму ночью будет 4 – 9 градусов тепла, а днем – от 11 до 16 градусов тепла.
Температура в городах:
- Киев +7 – +9
- Ужгород +5 – +7 +7
- Львов +5 – +7 +7
- Ивано-Франковск +5 – +7
- Тернополь +5 – +7
- Черновцы +7 – +9
- Хмельницкий +5 – +7
- Луцк +5 – +7
- Ровно +5 – +7
- Житомир +5 – +7
- Винница +7 – +9
- Одесса +9 – +11
- Николаев +10 – +12
- Херсон +11 – +13
- Симферополь +13 – +15
- Кропивницкий +10 – +12
- Черкассы +9 – +11
- Чернигов +6 – +8
- Сумы +6 – +8
- Полтава +10 – +12
- Днепр +10 – +12
- Запорожье +10 – +12
- Донецк +10 – +12
- Луганск +8 – +10
- Харьков +8 – +10