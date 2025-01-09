Ветрено, но тепло, местами осадки: прогноз погоды на 10 января

Погода в пятницу, 10 января, будет облачной с прояснениями. Зимний день снова пройдет без снега, во многих регионах осадков не ожидается вообще.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 10 января

В западных, южных и северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях 10 января синоптики прогнозируют дожди. На Западе Украины местами будет идти дождь с мокрым снегом. Значительные осадки ожидаются на Закарпатье и в Карпатах. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.

10 января ветер будет южный с переходом на западный, 7 – 12 метров в секунду. В западных областях порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат 25 – 30 метров в секунду.

Ночью ожидается от 1 до 6 градусов тепла. На северо-востоке местами может быть от 0 до 2 градусов мороза. Днем в западных и северных областях прогнозируют от 4 до 9 тепла, а на остальной территории Украины – от 8 до 13 градусов тепла. В Крыму ночью будет 4 – 9 градусов тепла, а днем – от 11 до 16 градусов тепла.

Температура в городах:

Киев +7 – +9

Ужгород +5 – +7 +7

Львов +5 – +7 +7

Ивано-Франковск +5 – +7

Тернополь +5 – +7

Черновцы +7 – +9

Хмельницкий +5 – +7

Луцк +5 – +7

Ровно +5 – +7

Житомир +5 – +7

Винница +7 – +9

Одесса +9 – +11

Николаев +10 – +12

Херсон +11 – +13

Симферополь +13 – +15

Кропивницкий +10 – +12

Черкассы +9 – +11

Чернигов +6 – +8

Сумы +6 – +8

Полтава +10 – +12

Днепр +10 – +12

Запорожье +10 – +12

Донецк +10 – +12

Луганск +8 – +10

Харьков +8 – +10

Погода в Украине 10 января / Скриншот с Укргидрометцентра