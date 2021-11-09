Ночью будет морозно, днем – солнечно и холодно: прогноз погоды на 10 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 10 ноября, будет солнечной, но прохладной. Ночью будет щипать мороз, днем воздух прогреется до +3...+8 градусов.
В Украину близится зима – днем температура воздуха достигает все более низких показателей, а ночью страну накрывают морозы.
Читайте также В Киеве в начале ноября зацвели каштаны
Прогноз погоды в регионах
Синоптики прогнозируют на 10 ноября солнечный, но прохладный день. В среднем воздух погреется до +3…+8 градусов. Прохладнее всего будет на Востоке – +3…+5 градусов, теплее всего на Западе – +7…+10 градусов.
Ночь будет морозной во всех областях, столбики термометров опустятся до -1…-7 градусов.
Что касается осадков, то их не прогнозируют. По словам синоптика Наталки Диденко, антициклон предотвратит осадки в большинстве стран Европы, в том числе и в Украине.
В Киеве ожидают сухую и солнечную погоду, термометры будут показывать +3…+5 градусов.
Погода в городах Украины 10 ноября
Ужгород – +7...+9
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +7...+9
Ровно – +6...+8
Житомир – +5...+7
Винница – +5...+7
Одесса – +5...+7
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4...+6
Сумы – +3...+5
Полтава – +4...+6
Днепр – +5...+7
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +3...+5
Прогноз погоды на 10 ноября / Карта Укргидрометцентра
Полный текст публикации Наталки Диденко:
Антициклон (карта) в целом исключит возможность осадков в большинстве стран Европы.
Дожди пройдут только на Средиземноморье, а в скандинавских странах – дождь со снегом (та же карта).
Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь напомнит, что у нас все же – несмотря на народное недовольство на отсутствие то зимы, то весны, то осени, то лета – все же зима возможна)
Столбики термометров из-за прорыва арктической воздушной массы упадут до 3-8 градусов мороза. Карта 2
Завтра днем мороза не будет, но все равно будет холодно, +3+8 градусов.
В южной части и Закарпатье – на несколько градусов все же теплее.
В Киеве 10 ноября предполагается сухая погода, еще и солнечная.
Однако приходит пора легендарного стереотипа – "солнце светит, но не греет" – завтра днем максимально +3+5 градусов.
А в ближайшую ночь холодный воздух арктического происхождения дунет в столицу морозом, где-то до -3-6 градусов.
Кстати, о стереотипах.
Часто слышу от разных людей такую странную штуку – "сегодня в Москве похолодало, завтра похолодает и у нас".
Мне понятно происхождение такого стереотипа и, надеюсь, многим из вас тоже.
Он появился, когда нам в сознание из всех утюгов постоянно "толкали" Москву и все, что с ней связано.
Поэтому в головах людей даже атмосферные процессы перемешивались подобным идеологическим образом.
Но атмосфере и тогда, и сейчас, и, к счастью, всегда чихать на человеческое несовершенство и подобные стереотипы.
Когда из районов Арктики прорывается холодный сезонный воздух, он приходит именно из районов Арктики.
Он перемещается к нам географически! С северо-востока.
На его пути встречаются разные города, городки, деревни, озера, долины, леса и лужайки.
Не может с одной точки в атмосферных масштабах что-нибудь куда-то перемещаться.
Москва находится на пути хода холодной массы к северу, поэтому арктическое вторжение эта местность испытывает раньше.
Но в атмосферном масштабе город Москва – микроскопическая малозначимая точка, которая никак не может быть каким-либо прогностическим признаком.
Поэтому такой стереотип некорректен и смешон.
Любите географию, метеорологию, читайте хорошие книги, никогда не поддавайтесь на сомнительные стереотипы и внимательно следите за уточненными прогнозами погоды)