Ночью будет морозно, днем – солнечно и холодно: прогноз погоды на 10 ноября

Погода в Украине в среду, 10 ноября, будет солнечной, но прохладной. Ночью будет щипать мороз, днем воздух прогреется до +3...+8 градусов.

В Украину близится зима – днем ​​температура воздуха достигает все более низких показателей, а ночью страну накрывают морозы.

Читайте также В Киеве в начале ноября зацвели каштаны

Прогноз погоды в регионах

Синоптики прогнозируют на 10 ноября солнечный, но прохладный день. В среднем воздух погреется до +3…+8 градусов. Прохладнее всего будет на Востоке – +3…+5 градусов, теплее всего на Западе – +7…+10 градусов.

Ночь будет морозной во всех областях, столбики термометров опустятся до -1…-7 градусов.

Что касается осадков, то их не прогнозируют. По словам синоптика Наталки Диденко, антициклон предотвратит осадки в большинстве стран Европы, в том числе и в Украине.

В Киеве ожидают сухую и солнечную погоду, термометры будут показывать +3…+5 градусов.

Погода в городах Украины 10 ноября

Ужгород – +7...+9

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +7...+9

Ровно – +6...+8

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +5...+7

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на 10 ноября / Карта Укргидрометцентра

Полный текст публикации Наталки Диденко:

Антициклон (карта) в целом исключит возможность осадков в большинстве стран Европы.

Дожди пройдут только на Средиземноморье, а в скандинавских странах – дождь со снегом (та же карта).

Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь напомнит, что у нас все же – несмотря на народное недовольство на отсутствие то зимы, то весны, то осени, то лета – все же зима возможна)

Столбики термометров из-за прорыва арктической воздушной массы упадут до 3-8 градусов мороза. Карта 2

Завтра днем ​​мороза не будет, но все равно будет холодно, +3+8 градусов.

В южной части и Закарпатье – на несколько градусов все же теплее.

В Киеве 10 ноября предполагается сухая погода, еще и солнечная.

Однако приходит пора легендарного стереотипа – "солнце светит, но не греет" – завтра днем ​​максимально +3+5 градусов.

А в ближайшую ночь холодный воздух арктического происхождения дунет в столицу морозом, где-то до -3-6 градусов.

Кстати, о стереотипах.

Часто слышу от разных людей такую ​​странную штуку – "сегодня в Москве похолодало, завтра похолодает и у нас".

Мне понятно происхождение такого стереотипа и, надеюсь, многим из вас тоже.

Он появился, когда нам в сознание из всех утюгов постоянно "толкали" Москву и все, что с ней связано.

Поэтому в головах людей даже атмосферные процессы перемешивались подобным идеологическим образом.

Но атмосфере и тогда, и сейчас, и, к счастью, всегда чихать на человеческое несовершенство и подобные стереотипы.

Когда из районов Арктики прорывается холодный сезонный воздух, он приходит именно из районов Арктики.

Он перемещается к нам географически! С северо-востока.

На его пути встречаются разные города, городки, деревни, озера, долины, леса и лужайки.

Не может с одной точки в атмосферных масштабах что-нибудь куда-то перемещаться.

Москва находится на пути хода холодной массы к северу, поэтому арктическое вторжение эта местность испытывает раньше.

Но в атмосферном масштабе город Москва – микроскопическая малозначимая точка, которая никак не может быть каким-либо прогностическим признаком.

Поэтому такой стереотип некорректен и смешон.

Любите географию, метеорологию, читайте хорошие книги, никогда не поддавайтесь на сомнительные стереотипы и внимательно следите за уточненными прогнозами погоды)