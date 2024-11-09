С туманом и ночным морозом: прогноз погоды на 10 ноября

9 ноября 2024, 15:41
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Автор: София Рожик

В Украине в воскресенье, 10 ноября, прогнозируется мороз и туман. А в одной из областей – дождь.

В этот день синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 10 ноября

По прогнозу синоптиков, почти по всей территории Украины воскресенье пройдет без осадков. Дождь будет идти только на юге Одесской области.

В западных, северных и центральных областях ночью и утром туман,
– пишет Укргидрометцентр.

Видимость будет 200 – 500 метров, поэтому там объявлен уровень опасности, желтый.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометра в большинстве областей будут показывать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Теплее ночь в воскресенье будет в южных областях и в Крыму – 2 – 7 градусов тепла.

Днем прогнозируется 3 – 8 градусов тепла, а на Закарпатье и в южной части – 7 – 12.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +6...+8
  • Ужгород +8...+10
  • Львов +6...+8
  • Ивано-Франковск +6...+8
  • Тернополь +6...+8
  • Черновцы +7...+9
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +5...+7
  • Ровно +5...+7
  • Житомир +5...+7
  • Винница +6...+8
  • Одесса +8...+10
  • Николаев +8...+10
  • Херсон +9...+11
  • Симферополь +9...+11
  • Кропивницкий +6...+8
  • Черкассы +6...+8
  • Чернигов +4...+6
  • Сумы +4...+6
  • Полтава +5...+7
  • Днепр +7...+9
  • Запорожье +8...+10
  • Донецк +7...+9
  • Луганск +5...+7
  • Харьков +4...+6

Прогноз погоды в Украине на 10 ноября / Карта Укргидрометцентра