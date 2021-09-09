Пятница будет радовать теплом и солнцем прогноз погоды на 10 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 10 сентября, выдастся замечательной. Осень дарит теплые дни, поскольку во всех областях будет сухо и солнечно.
Температура воздуха в Украине будет от +23 до +26 градусов. Самые низкие показатели прогнозируют на Западе, в Одесской и Сумской областях.
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Синоптики обещают прекрасную пятницу
Теплее всего – традиционно на Востоке и Юге. К слову, ветра почти не будет. Его порывы будут достигать всего 3 – 8 метров в секунду.
Синоптик Наталья Диденко также говорит о теплой пятнице. Она советует уже сегодня запланировать, как лучше поехать на природу.
Поэтому уже сегодня планируйте, как лучше рвануть на природу – на машине, велосипеде, электричке или недалеко пешком. Таких синоптических пятниц и таких выходных в течение года бывает немного – не пропустите,
– отметила Диденко.
Какая погода будет в Киеве
По словам синоптика, в Киеве не будет ни одного повода для плохого настроения – будет светить солнце, а столбики термометров будут держаться на уровне +22...+25 градусов.
Погода в городах Украины 10 сентября
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +23...+25
Винница – +24...+26
Одесса – +22...+24
Николаев – +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +23...+25
Полтава – +24 .. +26
Днепр – +24...+26
Запорожье – +24...+26
Донецк – +24...+26
Луганск – +23...+25
Харьков – +24...+26
Киев – +24...+26
Погоде 10 вересня / Карта Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
Континентальная Европа купается в солнечном антициклональном тепле – хорошо видно на свежем фото из космоса.
Циклоны и фронты с дождями ходят вокруг да около преимущественно.
Завтра в Украине, которая также принадлежит этой замечательной синоптической локации, будет снова сухая солнечная погода.
Температура воздуха в большинстве областей будет достигать в течение дня +20+26 градусов!
В Киеве пятница не должна дать никакого повода для плохого настроения – солнце и +22+25 градусов! Ну, разве что легкое смущение из-за пробок, которые понятно будут, конечно, при таких метеоусловиях и накануне выходных. Ибо кто усидит в такую погоду дома?)
Поэтому уже сегодня планируйте, как лучше рвануть на природу – на машине, велосипеде, электричке или недалеко пешком.
Таких синоптических пятниц и таких выходных в течение года бывает немного – не пропустите.