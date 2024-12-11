Мокрый снег, дождь, гололедица, а местами до +11: прогноз погоды на 11 декабря

Украину в среду, 11 декабря, ожидает преимущественно зимняя погода. В большинстве областей прогнозируют осадки.

Также в этот день будет облачно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 11 декабря

Синоптики прогнозируют, что в среду в южной и юго-восточной частях Украины ночью будет умеренный, а днем небольшой дождь.

Здесь температура воздуха ночью будет 1 – 6 градусов тепла, днем 4 – 9, а в Крыму даже 6 – 11.

На остальной территории небольшой, в центральных, Киевской и Харьковской областях умеренный мокрый снег и дождь; в западных, северных и Винницкой областях гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица,

– сообщают в Укргидрометцентре.

В этой части Украины температура ночью и днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Ветер будет преимущественно северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Какая будет погода в крупных городах

Киев -1 – +1

Ужгород +2 – +4

Львов 0 – +2

Ивано-Франковск 0 – +2

Тернополь -1 – +1

Черновцы 0 – +2

Хмельницкий 0 – +2

Луцк 0 – +2

Ровно 0 – +2

Житомир 0 – +2

Винница 0 – +2

Одесса +4 – +6

Николаев +5 – +7

Херсон +6 – +8

Симферополь +8 – +10

Кропивницкий +2 – +4

Черкассы +1 – +3

Чернигов 0 – +2

Сумы 0 – +2

Полтава +1 – +3

Днепр +5 – +7

Запорожье +6 – +8

Донецк +4 – +6

Луганск +3 – +5

Харьков +2 – +4

Погода в Украине на 11 декабря / Фото Укргидрометцентра