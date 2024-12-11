Мокрый снег, дождь, гололедица, а местами до +11: прогноз погоды на 11 декабря
Украину в среду, 11 декабря, ожидает преимущественно зимняя погода. В большинстве областей прогнозируют осадки.
Также в этот день будет облачно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 11 декабря
Синоптики прогнозируют, что в среду в южной и юго-восточной частях Украины ночью будет умеренный, а днем небольшой дождь.
Здесь температура воздуха ночью будет 1 – 6 градусов тепла, днем 4 – 9, а в Крыму даже 6 – 11.
На остальной территории небольшой, в центральных, Киевской и Харьковской областях умеренный мокрый снег и дождь; в западных, северных и Винницкой областях гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица,
– сообщают в Укргидрометцентре.
В этой части Украины температура ночью и днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Ветер будет преимущественно северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Какая будет погода в крупных городах
- Киев -1 – +1
- Ужгород +2 – +4
- Львов 0 – +2
- Ивано-Франковск 0 – +2
- Тернополь -1 – +1
- Черновцы 0 – +2
- Хмельницкий 0 – +2
- Луцк 0 – +2
- Ровно 0 – +2
- Житомир 0 – +2
- Винница 0 – +2
- Одесса +4 – +6
- Николаев +5 – +7
- Херсон +6 – +8
- Симферополь +8 – +10
- Кропивницкий +2 – +4
- Черкассы +1 – +3
- Чернигов 0 – +2
- Сумы 0 – +2
- Полтава +1 – +3
- Днепр +5 – +7
- Запорожье +6 – +8
- Донецк +4 – +6
- Луганск +3 – +5
- Харьков +2 – +4
Погода в Украине на 11 декабря / Фото Укргидрометцентра