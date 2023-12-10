Дождь с мокрым снегом и неожиданное тепло: прогноз погоды на 11 декабря

В понедельник, 11 декабря, на всей территории нашей страны пройдет мокрый снег и дождь. Впрочем, днем погода будет нас радовать плюсовой температурой.

Первый рабочий день недели обещает быть интересным. Хотя по всей Украине облака, за которыми будет прятаться солнышко, будут внушать грусть, нехарактерное для зимнего года тепло согреет нас.

Смотрите также "Слепая артиллерия" и усложненное продвижение: в ВСУ рассказали о ситуации на горячих направлениях

В каких областях будет тепле, а где холоднее

Самые зимние ночи будут на востоке и западе страны. Так, например, ночные температуры на Востоке будут достигать -4 и -5 градусов, как в Харьковской, Луганской и Сумской областях. Также в большинстве областей на западе столбик термометра опустится до -4.

В то же время, самый теплый день покажется для южных регионов с 7-8 градусами тепла в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

В среднем температура ночью и днем будет колебаться от -1 до +1. Во всех регионах пройдет дождь с мокрым снегом.

Какая погода в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород -1...+1

Львов 0...+2

Ивано-Франковск -1...+1

Тернополь -1...+1

Черновцы -1...+1

Хмельницкий -1...+1

Луцк 0...+2

Ровно -1...+1

Житомир -1...+1

Винница -1...+1

Одесса +6...+8

Николаев +5...+7

Херсон +5...+7

Симферополь +7...+9

Кропивницкий 2...+4

Черкассы -1...+1

Чернигов -1...+1

Суммы -1...+1

Полтава -1...+1

Днепр +2...+4

Запорожье +2...+4

Донецк -1...+1

Луганск 0...-2

Харьков 0...-2

Прогноз погоды на 11 декабря / Фото Укргидрометцентр